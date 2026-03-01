Правителството на Гюров:

Доналд Тръмп обяви колко ирански лидери са убити при ударите, между тях е бивш президент

01 март 2026, 19:02 часа 596 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран "изпреварват графика". В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери. 

"Нещата се развиват бързо"

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп. А пред The Atlantic той обяви, че от Иран вече искали да преговарят с него.

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА.

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.

Според ИЛНА 69-годишният Ахмадинеджад обаче е бил убит в дома си заедно със свой бодигард.

Известен с твърдолинейните си позиции, бившият президент на Иран в периода 2005-2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел. Той си навлече международни критики заради антиизраелски изказвания и отричането на Холокоста.

Ахмадинеджад, който първоначално бе фаворит на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, убит вчера, впоследствие влоши отношенията си с управляващите духовници. Неговата твърдолинейна политика, включително за ядрената програма на Ислямската република, освен това навлече на страната международни санкции.

В резултат той не бе допуснат до участие в президентските в Иран през 2017, 2021 и 2024 г.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
