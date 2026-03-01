Ирански дрон "Шахед" удари френска военна база. Две бази на САЩ също са ударени. Гори и иранска база (ВИДЕА)

Ирански далекобоен дрон "Шахед" е успял да нанесе удар по френска военна база в Абу Даби. Видеокадри от удара обикалят социалните мрежи. Става въпрос за военноморската база Camp de la Paix, където обикновено има около 250 френски войници - споразумение за нея е подписано през 1995 година. Засега няма данни за човешки жертви:
Footage of the "Shahed" drone strike on the French military base in Abu Dhabi. https://t.co/J3guMbpxOH pic.twitter.com/AMUjaUyLss— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
Заради ударите на иранците най-големият пристанищен терминал в Близкия изток Джебел Али, в пристанището на Дубай, е спрял работа. Освен това, най-големият търговски превозвач в света Maersk спря всички доставки със свои кораби през Ормузкия проток.
Междувременно, успешни удари бяха нанесени срещу американски военни бази в Кувейт и в Иракски Кюрдистан. Засега няма допълнителна информация какви точно са щетите:
Iranian drones strike a U.S. military base in Kuwait. pic.twitter.com/MTIocu8ncP— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
Iran has struck a U.S. base in Iraqi Kurdistan and Erbil International Airport pic.twitter.com/h2is6iM9kU— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
Тази сутрин стана ясно, че американски и израелски въздушни удари са засегнали най-малко 28 града и населени места в Иран за 24 часа, някои от които многократно. Най-голямата концентрация на ударите в Техеран, Шираз, Исфахан и Керманшах. Видеа от ударите обикалят социалните мрежи - например как гори военноморска база на Корпуса на Революционната гвардия в Бандар Абас, както и как биват поразени ирански изтребители точно преди да излетят. Американското централно командване публикува и видеоклип как бомбардировачи Б-2 излизат за мисия - ОЩЕ: Доналд Тръмп обяви колко ирански лидери са убити при ударите, между тях е бивш президент
A strategic IRGC naval facility in Bandar Abbas, southern Iran, was attacked moments ago. #Iran pic.twitter.com/bAV1kSa68Q— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026
The IDF has published video documenting the destruction of Iranian F-4 and F-5 aircraft on the ground at Tabriz, struck while still on the tarmac. #Iran pic.twitter.com/UCyz7K1H6K— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026
Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
"Провеждаме кампания, в която използваме пълната мощ на Израелските отбранителни сили както никога досега, за да осигурим съществуването и бъдещето си. Съвместните усилия със Съединените щати ни позволяват да направим това, към което се стремя от над 40 години – да нанесем решителен удар на терористичния режим", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа. Нетаняху обеща още по-мащабни удари срещу Иран - ОЩЕ: САЩ обявиха колко американски войници са убити при операцията срещу Иран
Israel intends to "intensify" strikes on Iran in the coming days, says Netanyahu— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
"We are conducting a campaign in which we are deploying the full power of the Israel Defense Forces like never before to secure our existence and our future.
Joint efforts with the United States… pic.twitter.com/8GY8AhxzZs