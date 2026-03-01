Правителството на Гюров:

Ирански дрон "Шахед" удари френска военна база. Две бази на САЩ също са ударени. Гори и иранска база (ВИДЕА)

01 март 2026, 19:54 часа 428 прочитания 0 коментара
Ирански дрон "Шахед" удари френска военна база. Две бази на САЩ също са ударени. Гори и иранска база (ВИДЕА)

Ирански далекобоен дрон "Шахед" е успял да нанесе удар по френска военна база в Абу Даби. Видеокадри от удара обикалят социалните мрежи. Става въпрос за военноморската база Camp de la Paix, където обикновено има около 250 френски войници - споразумение за нея е подписано през 1995 година. Засега няма данни за човешки жертви:

Заради ударите на иранците най-големият пристанищен терминал в Близкия изток Джебел Али, в пристанището на Дубай, е спрял работа. Освен това, най-големият търговски превозвач в света Maersk спря всички доставки със свои кораби през Ормузкия проток.

Междувременно, успешни удари бяха нанесени срещу американски военни бази в Кувейт и в Иракски Кюрдистан. Засега няма допълнителна информация какви точно са щетите:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Саудитска Арабия е в бойна готовност да воюва с Иран (ВИДЕО)

Тази сутрин стана ясно, че американски и израелски въздушни удари са засегнали най-малко 28 града и населени места в Иран за 24 часа, някои от които многократно. Най-голямата концентрация на ударите в Техеран, Шираз, Исфахан и Керманшах. Видеа от ударите обикалят социалните мрежи - например как гори военноморска база на Корпуса на Революционната гвардия в Бандар Абас, както и как биват поразени ирански изтребители точно преди да излетят. Американското централно командване публикува и видеоклип как бомбардировачи Б-2 излизат за мисия - ОЩЕ: Доналд Тръмп обяви колко ирански лидери са убити при ударите, между тях е бивш президент

"Провеждаме кампания, в която използваме пълната мощ на Израелските отбранителни сили както никога досега, за да осигурим съществуването и бъдещето си. Съвместните усилия със Съединените щати ни позволяват да направим това, към което се стремя от над 40 години – да нанесем решителен удар на терористичния режим", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа. Нетаняху обеща още по-мащабни удари срещу Иран - ОЩЕ: САЩ обявиха колко американски войници са убити при операцията срещу Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Кувейт Абу Даби американска военна база Шахед френска военна база война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес