Най-важните новини за деня: 1 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 01 март

ТРЪМП: "ХАМЕНЕЙ, ЕДИН ОТ НАЙ-ЗЛИТЕ ХОРА В ИСТОРИЯТА, Е МЪРТЪВ". РЕЗА ПАХЛАВИ: "КРАЙ НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА!"

"Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв (...) Той не успя да избегне нашите разузнавателни и високотехнологични системи за проследяване и, работейки в тясно сътрудничество с Израел, нито той, нито другите лидери, убити заедно с него, не можаха да направят нищо". С тази публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп надгради думите си, че вярва на новината, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е мъртъв. Сега той го обявява директно - нещо, което вече стори и израелският премиер Бенямин Нетаняху.

ПЪРВИ ИРАНСКИ ПРИЗНАНИЯ ЗА СМЪРТТА НА ХАМЕНЕЙ И СМЪРТ В СЕМЕЙСТВОТО МУ. ОСВЕН ИРАН - БАХРЕЙН И ДУБАЙ ГОРЯТ (ВИДЕА)

Зет, дъщеря и внучка на аятолах Али Хаменей са били убити в първия ден от втората за 2 години война между Иран, Израел и САЩ. Самият той също е мъртъв. Войната беше подпалена с въздушни удари от страна на Израел и САЩ - мащабът им безспорно е безпрецедентен - ОЩЕ: САЩ са извършили 900 удара за 12 часа в операция "Епична ярост" срещу Иран

ТРЪМП ЗАГОВОРИ КОЙ ДА Е НАСЛЕДНИКЪТ НА ХАМЕНЕЙ. КИТАЙ ПОБЕСНЯ (ВИДЕО)

"Опитахме да вървим по пътя на дипломацията многократно и с отворено сърце. Президентът Тръмп, държавният секретар Рубио, нашите специални пратеници Уиткоф и Къшнър бяха безпрецедентно посветени на дипломацията. Но дипломацията не може да успее, когато няма искрено желание да бъде спряна агресията". Думите са на Майк Уолц, американският представител в ООН. Той говори по време на провелия се посред нощ Съвет за сигурност на ООН и заяви: "Иран не може да притежава ядрено оръжие":

US Envoy to the UN Mike Waltz:



American diplomacy was attempted repeatedly and in good faith.



Trump, Rubio, Witkoff, and Kushner were relentlessly dedicated to diplomacy. pic.twitter.com/txLxELBB1w — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

BLOOMBERG: РУСИЯ Е ГОТОВА ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ АТАКУВАНИ ОТ НЕЯ УКРАИНСКИ ЗЕМИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Следващата среща от преговорите за Украйна ще е решаваща, тъй като Москва възнамерява да се оттегли, ако Киев отново откаже да ѝ предаде териториите от Донбас, които тя не успя да превземе сама. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, близки до Кремъл. Чак след като Украйна се съгласи да изтегли войските си от Донецка област, ще е възможна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски за ратифициране на споразумението, пише още изданието.

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК НЕ СПИРА ДА ГОРИ: АТАКА В СЪРЦЕТО НА ТЕХЕРАН, ПОСТРАДА И ПОСРЕДНИКЪТ В АМЕРИКАНСКО-ИРАНСКИТЕ ПРЕГОВОРИ (ВИДЕА)

След въздушните удари на Израел и САЩ срещу Иран в събота, които доведоха до смъртта на аятолаха Али Хаменей, но и до ответни удари на Техеран срещу други околни арабски държави - Близкият изток не спира да гори. Днес Израелските военновъздушни сили са започнали нова мащабна въздушна офанзива в сърцето на Техеран, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde. В изявление израелските военновъздушни сили обявиха, че са „предприели широкомащабна серия от атаки срещу цели на иранския терористичен режим в сърцето на Техеран “. Според журналисти на Агенция Франс Прес в Техеран, в иранската столица са били чути експлозии.

ВОЙНАТА СЕ ПРИБЛИЖАВА КЪМ ЕВРОПА: ИРАН ИЗСТРЕЛЯ РАКЕТИ СРЕЩУ КИПЪР, ДВИЖЕНИЕ В ТУРЦИЯ (ВИДЕА)*

Две ракети са били изстреляни от Иран в неделя в посока Кипър, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на интервю на британския министър на отбраната Джон Хийли пред британската телевизия Sky News. Островната държава е член на Европейския съюз и представлява негова външна граница. Стана ясно, че ракетите са били успешно прехванати, но британският военен министър не предостави допълнителни подробности за времето или използваната система за прехващане.

ЗАСЕДНАЛИ КОРАБИ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: КАКВО ПРЕДПРИЕ ОПЕК+? (ВИДЕО)

Най-малко 150 танкера, включително кораби за суров петрол и втечнен природен газ (LNG), са хвърлили котва в открити води на Персийския залив отвъд Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването, предаде "Ал Джазира". Десетки други остават неподвижни от другата страна на ожесточената зона. Стана ясно, че танкерите са били струпани в открити води край бреговете на големи производители на петрол от Персийския залив, включително Ирак и Саудитска Арабия, както и гиганта в производството на втечнен природен газ (LNG) Катар, според оценки на информационна агенция "Ройтерс", базирани на данни за проследяване на кораби от платформата MarineTraffic.

ХИЛЯДИ СА БЛОКИРАНИ: КРИЗИСНИЯТ ЩАБ СЪОБЩИ ИМА ЛИ ПОСТРАДАЛИ БЪЛГАРИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Няма информация за пострадали или загинали български граждани. Това съобщи директорът на "Консулски отношения" към МВнР Николай Ванчев по време на брифинг на Кризисния щаб. Той цитира данни на ведомството, според които 1164 българи (туристи и дългосрочно пребиваващи) се намират на територията на Обединените арабски емирства. Ванчев поясни, че има български самолет на летището в Дубай, на капацитетът му е запълнен. Празен самолет има и в Оман. Правителственият самолет също е на разположение.