В сезона на Риби: Родените през тези 4 месеца ще преживеят голям личен пробив

Известни като мечтателите на Зодиака, Рибите завършват годината на Зодиака с ефирен фокус. Следващите няколко седмици свързват нашето подсъзнание с по-висши стремежи и идеали. Всички печелят, но тези пет месеца на раждане са на път да претърпят огромен личен пробив.

Януари – Холистично разбиране на целта

Като мъдър ментор, вие утвърждавате личните си силни страни като амбиция, логика и практичност. Работата е вашата северна звезда и истинска житейска константа без значение каква цел гоните. Стремежът да останете фокусирани върху задачата е изключително ценен, но фокусът върху производителността може да надделее над личните нужди за повече мекота и жизненост. Сезонът на Риби предоставя уникална възможност да се потопите в емоционални и духовни преживявания. Позволете на интуитивната емоционална енергия на Рибите да ви води и да осмислите целта си в нова светлина.

Юни – Опростено самочувствие

Любопитни и любознателни, обичате да учите, въпреки че понякога можете да се чувствате тласнати в милион посоки. През този сезон на Риби, повишената емоционална осъзнатост ще ви позволи да разберете по-добре личните си нужди и желания. Като въздушен знак, вие намирате сила в интелектуалната област, но се възползвате от влиянието на Риби, за да отключите емоционалната си страна. Нека тези два свята се свържат и си спомнете колко способни сте всъщност. Болезнените емоции често ни водят към по-дълбоко състояние на истината.

Ноември – Въплъщение на тази глава

Като воден знак, март ви помага да се чувствате сигурни в емоционалната си страна. Нежните и емпатични черти на Рибите ще ви насърчат да се докоснете още по-дълбоко до собствените си слоеве на емоционална уязвимост и освобождаване. Сега е време да прегърнете изцелението, растежа и да отпразнувате човека, в който се превръщате. Част от работата ви през този сезон е да изразите на другите какво наистина искате, цените и заслужавате.

Март – Намиране на вашия глас

Емпатични и интуитивни, вие възприемате слоеве от реалността, които често остават незабелязани с просто око. Вашият поглед към света е изключително пъстър, сложен и изтънчен. Докато пътуваме през вашия сезон, ще възникнат възможности да си спомним личните си силни страни. Облегнете се на тях. Следващите няколко седмици са време за емоционална и лична яснота. Говорете за цели и мечти, за да ги осъществите, и бъдете внимателни да се освободите от ограничаващите пластове, които вече не ви служат.

