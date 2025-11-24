Идват ли отрицателните температури? Времето утре - 25 ноември 2025 г.

Преобладаващите минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по-високи по Черноморието – между 8° и 11°. Утре над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°. През нощта срещу сряда от запад-югозапад ще започне ново увеличение на облачността, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Всеки има причина да се оплаква от времето": Синоптикът Николай Василковски с прогноза до Никулден

Над планините

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

И по Черноморието

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето постепенно и бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Още: В кои дни ще вали? Седмична прогноза за времето за 24-30 ноември 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимка: iStock