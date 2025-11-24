"Всеки има причина да се оплаква от времето": Синоптикът Николай Василковски с прогноза до Никулден

Всеки може да си намери причина да се оплаква от времето. В следващите дни ще има мъгли, но след това времето ще е слънчево. Сутрин температурите ще са ниски и на места ще има заледявания. Шофьорите да карат внимателно. В сряда през страната ни ще премине един средиземноморски циклон и се очакват валежи. Дъждовният период приключва в събота и след това се очаква спокойно и слънчево време. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Той заяви, че хубавото е, че при този пренос на по-топъл въздух, температурите ще се вдигнат, но не в цялата страна, а само с южната част на страната.

За Никулден европейския модел чертае студено време – ниски температури и крехка снежна покривка в района на София. Василковски обаче уточни, че това е доста ранна прогноза и има възможност за промяна.

"В първите дни на декември се очертават няколко доста топли дни", каза той.

Времето днес

Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще стихне, след обяд ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, в източните райони до 5-6 градуса, в София – около минус 1 градус. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София – около 11 градуса.