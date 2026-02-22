Какво ви носи затъмнението на кървавата луна на 3 март 2026 г. за всяка зодия

Как се влияе всеки зодиакален знак от пълното лунно затъмнение в Дева?

Според прогнозите на хороскопа, на 3 март 2026 г. всички знаци на зодиака очакват сътресения и радикални промени. Всъщност, в същия ден ще има пълнолуние в небето и пълно лунно затъмнение в Дева, което ще доведе до кармични окончания и радикални промени за всички зодиакални знаци.

Първият цикъл на затъмненията през 2026 г. кулминира на 3 март с пълното затъмнение на Пълната Луна в Дева, изключително мощно астрално събитие, което бележи кармични окончания, откровения и дълбоки трансформации. Всичко, което започна през септември 2025 г., сега достига своя неизбежен край. И разберете как Кървавата Луна в Дева може да трансформира живота ви.

Какво е пълнолуние и пълно лунно затъмнение в Дева?

Пълнолунието бележи края на шестмесечен лунен цикъл и изважда наяве постижения, неуспехи, изпълнени желания и ненаучени уроци. Емоциите са нажежени и носталгията става неизбежна.

Този път пълнолунието е последвано от пълно лунно затъмнение, феномен, който се случва, когато Земята е перфектно позиционирана между Слънцето и Луната. Филтрираната светлина придава на Луната интензивен червеникав оттенък, известен като кървава луна, символ на кармични окончания и радикална трансформация.

В същото време, това пълнолуние се нарича още червена луна, символизираща пробуждането на природата и настъпването на пролетта - символ на прераждането и новото начало.

Затъмнението ще се случи на 3 март 2026 г. на 12 градуса Дева и ще донесе предопределени краища, неизбежни промени и шокиращи разкрития.

Препоръчително е да погледнете назад към края на септември 2025 г. - всяко решение, връзка или проект, започнати тогава, сега стигат до решителен край и завършек.

Това затъмнение ни насърчава да се освободим от контрол, да наблюдаваме какво се случва и да приемем промяната , дори и да изглежда хаотична. По-специално, енергията на Дева активира работата, ежедневието, здравето, личните граници и емоционалния баланс.

Идеален момент е да се обърне внимание на:

тревожност и прекомерна самокритика

обременяващи взаимоотношения и задължения

нездравословни навици

стари страхове и несигурност.

Вселената ви моли да приемете творческата бъркотия на съдбата, без да се опитвате да се съпротивлявате и да се оплаквате.

Овен: работа, здраве, баланс между личен и кариерен живот

Телец: любов, творчество, хобита

Близнаци: семейство, дом, личен живот

Рак: комуникация, учене, взаимоотношения с близки

Лъв: пари, финансова стабилност, лична стойност

Дева: идентичност, имидж, лична трансформация

Везни: подсъзнание, сънища, емоционално изцеление

Скорпион: приятели, планове за бъдещето, общност

Стрелец: кариера, репутация, професионален успех

Козирог: пътуване, вярвания, висше образование

Водолей: Интимност, споделени финанси, дълбока трансформация.

Риби: сериозни връзки, брак, договори