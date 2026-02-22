Войната в Украйна:

Вътрешният министър е загрижен за кмета на Бистрица

22 февруари 2026, 19:24 часа 426 прочитания 0 коментара
Вътрешният министър е загрижен за кмета на Бистрица

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е провел разговор с кмета на софийското село Бистрица Самуил Попов, съобщиха от вътрешното министерство. Поводът за срещата са били двата инцидента, свързани с Попов - от юли 2025 г., когато маскирани влязоха в сградата на кметството и палежът на личния му автомобил и входната врата на дома му от началото на тази седмица.

Министърът е загрижен за кмета на Бистрица

Министър Дечев изрази загриженост и пълна подкрепа за кмета и семейството му, като увери, че ще настоява за пълно, всестранно и обективно разследване на двата случая.

Министърът се ангажира да изиска от компетентните структури в МВР информация за движението на сигналите, подавани от кмета, и предприетите действия по тях, става ясно от съобщението на полицията. 

Разказът на кмета

"Получих съобщение по вайбър от човек, когото познавам. Може и да съм засегнал някакви бизнес интереси, но не мога да кажа какви“, обясни той пред бТВ, като уточни, че ще го предостави на разследващите. Нощта на палежа кметът си спомня с ужас и най-вече заради това, че жена му, детето и племенника са били в къщата, пълна със задушлив дим. ОЩЕ: Кметът на Бистрица за палежa: Имаше нещо като предупреждение във вид на съобщение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МВР Бистрица Емил Дечев Самуил Попов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес