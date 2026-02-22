Вътрешният министър е загрижен за кмета на Бистрица

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е провел разговор с кмета на софийското село Бистрица Самуил Попов, съобщиха от вътрешното министерство. Поводът за срещата са били двата инцидента, свързани с Попов - от юли 2025 г., когато маскирани влязоха в сградата на кметството и палежът на личния му автомобил и входната врата на дома му от началото на тази седмица.

Министърът е загрижен за кмета на Бистрица

Министър Дечев изрази загриженост и пълна подкрепа за кмета и семейството му, като увери, че ще настоява за пълно, всестранно и обективно разследване на двата случая.

Министърът се ангажира да изиска от компетентните структури в МВР информация за движението на сигналите, подавани от кмета, и предприетите действия по тях, става ясно от съобщението на полицията.

Разказът на кмета

"Получих съобщение по вайбър от човек, когото познавам. Може и да съм засегнал някакви бизнес интереси, но не мога да кажа какви“, обясни той пред бТВ, като уточни, че ще го предостави на разследващите. Нощта на палежа кметът си спомня с ужас и най-вече заради това, че жена му, детето и племенника са били в къщата, пълна със задушлив дим. ОЩЕ: Кметът на Бистрица за палежa: Имаше нещо като предупреждение във вид на съобщение