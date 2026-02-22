Най-мистериозните изчезвания на хора, които и до днес не са разгадани (СНИМКИ)

В материала "Най-ужасяващите неразкрити убийства, които и до днес терзаят умовете" ви представихме серия от мистериозни и зловещи случаи, които и до днес не могат да бъдат приключени, защото липсват обяснения и твърди доказателства. Но има и друг тип загадки - за потънали сякаш вдън земя хора, за които въпреки дългогодишни издирвания няма яснота какво се е случило с тях. В долните редове ви разказваме за два такива случая.

Детето, което изчезва безследно в прохода Сомосиера

Един такъв инцидент се случва в Испания през 1986 г., когато по необясним начин изчезва 10-годишният Хуан Педро Мартинес Гомес докато пътува със семейството си. Детето потъва в небитието без никакви следи, което кара Интерпол да обяви случая за "една от най-странните мистерии на изчезнали лица в Европа".

На 25 юни 1986 г. Хуан пътува заедно с родителите си Андрес Мартинес Наваро и Кармен Гомес Легаз по магистрала N-I в посока към Билбао. Камионът Volvo F-12, шофиран от баща му, превозва около 20 000 – 25 000 литра сяр­на киселина за индустриална употреба.

Бащата обещава да вземе Хуан със себе си на пътешествие през Страната на баските, тъй като детето е запленено от неговите истории, описващи пътуванията му из региона. Майката също тръгва с тях, за да наблюдава детето докато таткото работи. Семейството потегля на 24 юни и по пътя прави няколко спирания, последното от които е в ресторант край магистралата, където очевидци потвърждават, че са ги видели заедно - родителите са поръчали две кафета и торта за момчето.

Призори, около 6:30 часа, камионът навлиза в прохода Сомосиера, бащата губи контрол по стръмната планинска отсечка и камионът се преобръща. Тахометърът на камиона по-късно показва, че той е направил 12 много кратки спирания при изкачването като най-краткото от тях е било за по-малко от секунда, а най-дългото (и последно) е било 20 секунди. Проверката на спирачките от разследващите установява, че са били напълно изправни - т.е. спиранията са били направени умишлено.

Проходът Сомосиера. Снимка: Wikipedia

Камионът се е движил със 140 км/ч., изпреварил е два камиона, като е счупил огледалото на единия, преди да се удари в друг, насрещно идващ камион, и да се преобърне. При удара сярната киселина се разлива върху кабината и околния терен.

Родителите загиват на място, но от момчето няма и следа. Негови останки не са открити никъде, въпреки мащабните издирвания. Сярната киселина не би могла да разтвори тялото напълно, особено за няколко часа — обикновено дори при силни химикали остават кости, зъби или части от дрехи.

Шофьор на камион, избутан от пътя, заявява пред разследващите, че до колата му е спрял бял ван, управляван от мустакат мъж, когото чул да говори с чужд акцент. Мъжът бил придружен от руса жена и казал на шофьора да не се тревожи, защото тя била медицинска сестра. Жената прегледала набързо нараняванията му, преди ванът да потегли. Някои свидетели твърдят, че тези двама души от белия ван са взели някакъв вързоп от кабината на катастрофиралия камион - възможно ли е това да е бил Хуан?

Според друга хипотеза тялото на момчето може да е било изхвърлено от кабината при удара, но за това не са намерени никакви доказателства. Друга версия твърди, че детето може да е било отвлечено от неизвестни лица, може би свързани с работата на баща му, включваща опасен товар и потенциални престъпни кръгове, още повече, че при разглобяването на камиона са открити следи от хероин.

Нито една от тези теории не е потвърдена официално, а случаят остава като една от най-обсъжданите и необясними мистерии на безследно изчезнали хора в Европа.

Човекът, който влезе в един бар и повече никога не излезе

Случаят с Брайън Шафър е една от най-известните мистерии в САЩ, която вече почти двадесет години няма обяснение. Брайън Шафър е 27-годишен студент по медицина без криминално минало, който е описван от приятелите и познатите си като интелигентен, социален, стабилен човек.

На 1 април 2006 г. вечерта той влиза в бара "Ugly Tuna Saloona", разположен на втория етаж в търговски комплекс близо до университетския кампус на Медицинския колеж на Държавния университет в Кълъмбъс, щата Охайо. Брайън е придружен от двама приятели и идеята е да празнуват края на изпитната сесия.

За последен път камерата на входа на бара го заснема в 1:55 ч. докато говори с две момичета, след което се връща обратно в заведението. И това е последният потвърден кадър с него, оттук нататък дирите му се губят.

Никога повече не е видян да напуска сградата, въпреки че има камери навсякъде - на входа, на ескалаторите, на изходите.

Полицията обследва обстойно всички помещения, мазетата, покрива, асансьорните шахти, вентилационни канали, канализацията, околните сгради и пространства. Никъде няма следи от тялото му или от вещите му.

Барът "Ugly Tuna Saloona" се е намирал на втория етаж в сградата вдясно. Снимката е направена през 2015 г. Източник: Wikipedia

Няма отговор на въпроса как би могъл евентуално да напусне сградата незабелязан. Полицията работи и по версии за отвличане или убийство, но няма данни за престъпление. Случаят и до ден днешен не е разрешен - Брайън Шафър не е обявен за мъртъв, няма следа от него, няма обвиняем за евентуално престъпление.

