Барселона наказа грешката на Реал Мадрид и си върна първото място в Испания

22 февруари 2026, 19:17 часа 399 прочитания 0 коментара
Испанският колос Барселона успя да победи Леванте с 3:0 като домакин в среща от 25-ия кръг на Ла Лига. Действащият шампион стигна до успеха с голове на Марк Бернал, Френки де Йонг и Фермин Лопес. По този начин каталунците наказаха грешката на прекия си конкурент Реал Мадрид, който в събота изненадващо загуби от Осасуна, а така хората на Ханзи Флик си върнаха първото място в класирането. 

На своя стадион "Спотифай Камп Ноу" шампионите успяха да открият резултата още в четвъртата минута. Точен бе 18-годишният Марк Бернал, който започна като титуляр на мястото на Педри. В 32-рата минута каталунците удвоиха аванса си чрез Френки де Йонг, който бе точен след подаване на Жоао Кансело.

Барселона продължи да доминира и през второто полувреме и в 81-вата минута влезлият като резерва Фермин Лопес вкара със зрелищен удар извън наказателното поле за 3:0. Малко след това отново той можеше да отбележи и за 4:0, но стражът на Леванте Матю Райън направи изключително спасяване, въпреки че бе паднал на земята.

С победата футболистите на старши треньора Ханзи Флик събраха 61 точки и имат една повече от състава на Реал Мадрид. Леванте е на незавидното 19-о място с 18 точки, на една пред последния Овиедо и на седем от спасителния бряг.

Стефан Йорданов
