Сандов каза от кога познава Калушев: Вече е викан да дава сведения

"Не познавах хората зад Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) преди да подпишем споразумението. Това заяви в "120 минути" по бТВ бившият екоминистър Борислав Сандов, сложил подписа си под меморандума за мониторинг и контрол в Петрохан с организацията на Ивайло Калушев. Той призна, че са били млада организация, създадена само месец преди сключването на споразумението, но са били участвали в различни рейнджърски инициативи на европейско ниво.

„Аз участвах в писането на това споразумение, за да не може то да се използва превратно от други хора. Спазени са всички правила, свързани със закона. Има си и печат. Не се налага съгласуване с юристи. Но разбирам защо правният отдел в последствие се опитваха да развалят това споразумение и да ме уязвят. МОСВ изпрати сигнал към МВР и прокуратурата за това споразумение и ако имаше нещо нередно, щеше да се знае“, посочи Сандов.

Той уточни, че неговият наследник министър Росица Карамфилова е изпращала няколко пъти проверки на НАКЗТ и нарушения не са установени. Според него това е поредна политическа атака.

Сандов каза още, че е викан да дава сведения относно споразумението.

Какъв човек е бил Калушев?

Попитан като какъв човек познава Ивайло Калушев, Сандов отговори: „Моите впечатления са изключително положителни заради трите ни срещи в министерството и заради трите ми посещения на „Петрохан" – едно много кратко и две еднодневни. По отношение на администрацията, Ивайло Иванов беше представляващият и аз с него съм общувал най-много. Не е имало ходатаи".