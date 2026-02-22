Киселова: Има министри, за които миналото тежи

Има министри, за които миналото тежи. Това коментира председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Наталия Киселова в предаването "На фокус" по Нова телевизия. Тя обаче заяви, че не визира Цицелков, а министърът на външните работи в лицето на Надежда Нейнски. В тази връзка тя посочи, че е важно защо е възникнал казуса с българските медицински сестри в Либия.

Наталия Киселова е и против задвижването на процедури за посланици в рамките на служебното правителство.

Според нея никой министър не е мишена, защото е некоректно да се острелват министри. "Това не е лов", добави още Киселова.

Тя обаче очаква трусове в евентуалната смяна на главния секретар на МВР.

Има ли основание да се иска смяна на Сарафов?

Тя коментира и действията на правосъдния министър в служебното правителство да свика ВСС, за да бъде сменен Сарафов, тъй като се изтегли шестте месеца по закон, в които може да бъде главен прокурор.

Според нея това, което предстои на Янкулов ще бъде трудно и атаките към неговата личност няма да са малко.

"Разговорът, който предстои във ВСС ще даде насока, но ако се върнем на редакцията на нормата за шестте месеца, на които се позовава и г-н Янкулов, нормата не беше направена добре и това се знаеше от тези, които я искаха и от тези, които гласувахме. Моето лично разбиране и сега и тогава беш,е че трябва да се премине към процедура за избор на нов ВСС, а не да се поставят ограничения пред изпълняващите функциите", смята още Киселова.