"Завинаги ще има съмнения": Слави Ангелов сравни случая "Петрохан" с убийството на Кенеди

22 февруари 2026, 18:21 часа
"Завинаги ще има съмнения": Слави Ангелов сравни случая "Петрохан" с убийството на Кенеди

Със сигурност завинаги ще има съмнения по случая "Петрохан - Околчица", смята журналистът Слави Ангелов, стана ясно от негово интервю в предаването "На фокус" по Нова телевизия във връзка с разследването на случая "Петрохан - Околчица". Според него дори Ивайло Калушев да е оставил предварително записан запис, в който разказва какво ще се случи, пак ще има хора, които се съмняват.

"Ако вземем убийството на Джон Кенеди, което се случва посред бял ден и до ден днешен и ние се съмняваме какво точно и как е станало и кой го е убил,  тук имаме случай, който е изключително оплетен", добави още Ангелов. ОЩЕ: Трагедията "Петрохан": Откриха мъртви издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца

 

Странното нещо в случая

Според него първото странно нещо е, че в същия ден един от мъжете Николай, с който Калушев заедно с Александър и Тея пътуват до тяхната къща, става рано сутринта, за да занесе багаж, който това момиче е оставило в хижата.

"Връща се около 11.00 ч. в района и след това странното нещо е, че Калушев и Александър не го изчакват горе и трябва да са спрели посредата на пътя между хижата и главния път и са го чакали там. Според разследващиет той е оставил джипа посредата на пътя и след това двама души отиват долу и взимат този джип. Това е необяснимо", добави Ангелов. 

"Другото подозрително е двойната стрелба", добави още Ангелов.

Ролята на ДАНС

Според него нищо не трябва да остава скрито и ДАНС трябва да разсекретят възможните връзки с хора от групата. "Има доста държавна сигурност в тази история. Техните бащи, включително най-големият им дарител е бивш служител на научно-техническото разузнаване. Това е бащата на това дете, което дава показания за педофилия срещу Калушев", добави Ангелов. ОЩЕ: Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан

