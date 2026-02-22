Таро хороскоп за 23 февруари

Научете какво ви очаква тази неделя, 23 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за понеделник за Овен: Кралица на пентаклите

Овен, Кралицата на пентаклите, представлява нежна енергия, която идва, когато свивате гнездо или се занимавате с домакински дела. На 23 февруари животът е забързан, но можете да импровизирате. Започвайки със забавяне на нещата

Вземете любимото си сладкиш или поръчайте утешително ястие от любимия си ресторант. Облечете любимите си дрехи и подходете към деня си семпло. Нещата не е нужно да контролират ума ви, дори и да изискват енергията ви. Намерете баланс насред мъглата.

Таро карта за понеделник за Телец: Умереност

Умереност означава умереност, а сдържаността е вашето второ име, Телец. На 23 февруари ще намерите начин да върнете нещата във фокуса си.

Не е нужно да позволяваш на твърде много разсейващи фактори да те тласкат в грешната посока. Вместо това, ти избираш към какво да насочиш вниманието си. Животът поставя своите изисквания, а ти определяш границите.

Таро карта за понеделник за Близнаци: Кралица на мечовете

Вие сте Кралицата на мечовете , символизираща остър ум и интелектуални дейности. На 23 февруари ще използвате максимално времето си, като изучавате хората и наблюдавате човешката природа.

Днес е идеален ден за наблюдение на хора или природа. Посетете местен музей или отидете в оживено кафене. Помислете върху най-важните житейски въпроси, докато се наслаждавате на цялата забързаност, която животът носи.

Таро карта за понеделник за Рак: Кулата

Трябва да изградите живот на твърда земя, а Кулата символизира нейната противоположност.

Това, което предполагате, трябва да се основава на логика или на реална истина. На 23 февруари разкривате областите на мисленето си, които изискват преразглеждане. Не можете да се доверите на нещо незавършено и със сигурност не можете да изградите бъдеще върху него

Таро карта за понеделник за Лъв: Деветка чаши, обърната

Не бъди толкова строг към себе си, Лъв, ако не си постигнал всичките си цели. Животът на 23 февруари те учи на търпение. С обърната Деветка чаши , това, което е останало недовършено, излиза на повърхността, създавайки чувство на тъга и дискомфорт.

Искате да се възползвате от възможностите сега, защото сте наясно какво сте пропуснали. Вместо да оплаквате и да стоите заседнали, повярвайте, че този ден ви е подготвил да превземете света.

Таро карта за понеделник за Дева: Шест мечове, обърната

На 23 февруари искате да продължите напред, но от време на време миналото ви връща към съжаление и чувствате, че не можете да продължите напред, без да се обърнете към него. Шестицата мечове, обърната, ви напомня, че пускането е решение и че съпротивата може да е част от проблема.

Дева, животът не може да бъде перфектен, независимо колко много го искаш. Опитай се да не се оставяш да те повлече по течението на тъмните емоции. Самопрошката е ключът към оставянето на историята и движението към бъдещето.

Таро карта за понеделник за Везни: Рицар на жезлите

Докато Рицарят на жезлите е за висока енергия и движение напред със страст, днес е за обратното: почивка и релаксация. На 23 февруари, вместо да тичате до магазина, бягайте до дивана и гледайте видеоклипове.

Насладете се на вегетарианството и релаксирайте ума си, без да харчите пари. Прилагайте правилото за 24 часа и си направете почивка за пазаруване, преди да предприемете каквито и да било действия, за да имате резерв за бързо вземане на решения.

Таро карта за понеделник за Скорпион: Рицар на Пентаклите

Вие сте толкова интензивни и част от тази черта е търпението. Рицарят на Пентаклите символизира чакането и методичното мислене.

На 23 февруари ще ви е много по-лесно да отложите дадена ситуация. Дори другите да се опитват да ви притискат да спазите краен срок или да съкратят проект, най-добре е да се вслушате в интуицията си. Дори добрият съвет може да се окаже грешен, когато времето не е подходящо.

Таро карта за понеделник за Стрелец: Йерофантът, обърнат

Не обичаш да ти се казва какво да правиш, а „Хиерофантът“, обърнат наопаки, е за съпротива срещу традицията, когато тя не е в съответствие с твоите вярвания или идеи.

На 23 февруари изпитвате вътрешен порив да не позволявате на хора или неща да ви тласкат да бъдете някой, който не сте. Вместо това избирате да следвате своя път. Вие сте нарушавач на традициите, когато това е разумно ; не позволявате на никого да определя вашата идентичност.

Таро карта за понеделник за Козирог: Крал на жезлите, обърнат

На 23 февруари трябва да се вземе важно решение, а обърнатият Крал на жезлите изобразява прибързани решения, взети без внимателно обмисляне.

Така че, Козирог, отделете време, когато трябва да вземете прибързано решение . Помолете другите за помощ, за да намалите вероятността от грешки. Понякога екипният подход е най-добър, когато вашите избори влияят на другите.

Таро карта за понеделник за Водолей: Крал на жезлите

Често сте се чудили какво е да си свой собствен шеф и на 23 февруари ще получите представа какво е то.

Вашата дневна карта таро, Кралят на жезлите, е за предприемаческа енергия и сте призвани да изпробвате идея или да обсъдите нея. Запишете я и си дайте времеви график, за да начертаете план. Искате да пренесете визията от мисъл на хартия, за да се усеща по-реална.

Таро карта за понеделник за Риби: Крал на чашите

Риби, чувствата ви са силно ангажирани днес, а Кралят на купите говори за поемане на контрол над интензивните емоции. Често ви е приятно да изпитвате своите, но понякога те могат да ви вземат връх твърде интензивно.

На 23 февруари подхранвайте енергията си, за да можете да я контролирате . Вместо да позволявате на чувствата си да се развихрят, бъдете любопитни и си задавайте въпроси. Открийте същината на вашата причина за това.