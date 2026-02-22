Шефът на унгарската MOL: Надявам се да няма пречки за руския петрол през Хърватия

Председателят и главен изпълнителен директор на MOL Group Жолт Хернади заяви, че очаква Janaf да не блокира покупката на руски суров петрол от Унгария и същевременно подчерта, че компанията е създала успешна компания от INA, въпреки че технически тя е била на ръба на фалита по време на придобиването, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на интервюто на Хернади пред унгарския Telex, части от което бяха цитирани от Forbes.

Хернади засегна редица теми - от тестване на капацитета на Адриатическия петролопровод и отношенията с Janaf до INA, рафинерията в Риека и съдебните спорове. ОЩЕ: Унгарската MOL вече си поръча тонове руски петрол: Вярва, че ще ѝ ги доставят през Хърватия

Капацитет на Адриатическия тръбопровод

Говорейки за Адриатическия нефтопровод (Adria), Хернади го нарече един вид „тъмен кон“.

„Никога не сме транспортирали повече от два милиона тона годишно през него, въпреки че нашите хърватски партньори винаги твърдят, че биха могли да транспортират 10, 12, 14 и дори 15 милиона тона, но това никога не е доказано“, каза той.

Той приветства споразумението между Хърватия, Словакия, Унгария и Европейската комисия за стартиране на подробна програма за тестване на капацитета, като подчерта, че „ангажиментите трябва да се основават на факти“ и че е добра новина, че хърватите са се съгласили с това.

Рискът от еднопосочна зависимост

Хернади разкри, че са поръчали руски суров петрол по море, което е разрешено съгласно санкциите на ЕС. „Ако по някаква причина нефтопроводът „Дружба“ не е наличен, ни е позволено да купуваме суров петрол по море. Надявам се, че Janaf няма да ни пречи.“

„Това ще бъде добър тест за надеждността на хърватската компания“, каза той.

Шефът на унгарската компания смята зависимостта от един маршрут за доставки за сериозен риск. „Кой, по дяволите, иска да зависи от един-единствен петролопровод в Хърватия и морски доставчици?“, попита той, добавяйки, че функциониращата инфраструктура не трябва да бъде изоставяна.

Ето защо, както казва, той силно подкрепя новия петролопровод между Унгария и Сърбия и връзката му с „Дружба“, защото Сърбия с един петролопровод има висока степен на уязвимост.

Той описва изграждането на нов петролопровод като въпрос на енергийна сигурност. „Този ​​капацитет може да е излишен за Сърбия, но би могъл да засили преговорната позиция по отношение на Janaf“, каза той. Същевременно добави, че рентабилността на Janaf е „изключителна“ и че е постигната благодарение на Сърбия и Унгария. ОЩЕ: ЕК разреши на Унгария да внася руски петрол през Хърватия, но в Загреб май са против