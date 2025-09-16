Късметче според зодията за тази седмица, 15–21 септември 2025

Овен

Овен, няма от какво да се страхуваш. Ти си от смелите. Като огнен знак, ти си смел, така че естествено, когато усетиш, че нещо заплашва чувството ти за сигурност, влизаш в битка с всичко, което имаш.

Няма да позволиш на нищо да те спре да направиш това, което трябва да направиш. Запретни ръкави и се съсредоточи върху целите си.

Телец

Телец, време е за ново начало. Винаги можеш да разбереш кога си в застой в дадена ситуация, връзка или каквото и да е, с което си се сблъсквал.

Сега ще бъдете изправени пред избор: да продължите да опитвате или да се откажете. От вас зависи да решите, но ако ви се струва, че е загуба на време, може да изберете да се откажете и да започнете отново.

Понякога най-хубавото е да се върнете отначало, да проследите стъпките си и да подобрите повторението.

Близнаци

Близнаци, опитайте се да останете фокусирани, дори когато е трудно. Има толкова много неща, които могат да привлекат вниманието ви, но дали тези начинания си заслужават?

Бъдете внимателни към това, което правите, включително на какво посвещавате времето си. Може да се забавлявате в момента, но ако определени дейности не ви носят никаква стойност или, още по-лошо, създават проблеми в графика ви, избягвайте ги.

Рак

Рак, не се опитвай да поучаваш хора, които изглеждат уверени, но това е щит за несигурност. Има моменти, когато помощта не е безценна, защото моментът не е подходящ.

Може наистина да обичаш приятел и да виждаш всички начини, по които той може да стане по-уверен в себе си, но срамът може да бъде трудна борба. Вместо това, изберете любовта и приемането, за да излекувате бавно счупените части, които се нуждаят от грижа и загриженост.

Лъв

Лъв, животът може не винаги да се отнася справедливо с теб или с другите, но можеш да промениш нещата, като покажеш състрадание и грижа към околните. Започни, като се поставиш на мястото на хората, за да видиш как би се чувствал.

Намерете утеха в това да знаете, че малките действия могат да окажат огромно влияние, дори и да не ги правите перфектно. Кой знае? Може би вашата емпатия ще вдъхнови някого да направи същото.

Дева

Дева, ти си достатъчна. Не е нужно да си харизматична, за да придобиеш влияние. Твоето тихо присъствие и вътрешна сила могат да говорят много по-силно от всички думи, които казваш.

Това е едно от прекрасните неща у теб; заслужаваш доверие и другите намират присъствието ти за източник на утеха. Ти си надежден и точен и това прави приятелството ти толкова безценно.

Везни

Везни, знаеш ли как се чувстваш дълбоко или напоследък отразяваш емоциите на другите?

Разделете очакванията си и се опитайте да не ги проектирате върху другите, точно както не бихте искали да се случва с вас. Вътрешният ви глас ще ви говори по начин, който ви води и ви дава усещане за мир.

Скорпион

Скорпион, поеми си дъх. Заслужаваш ден почивка от време на време. Когато направиш крачка назад, си даваш възможност да се презаредиш и да се подготвиш за нов ден.

Малко почивка ще ви помогне с перспективата. Виждате нещата по различен начин, когато идвате от място за почивка. Това променя всичко. Това, което правите сега, може да ви даде силата, от която се нуждаете, така че защо да не си го подарите?

Стрелец

Влюбете се в живота, Стрелец. Романтизирайте нещата, които обичате да правите, защото можете да се влюбите в това, което правите креативно.

Когато добавите малко страст към ежедневието си, нещата започват да оживяват. Най-малките моменти са красиви.

Козирог

Козирог, не се притеснявай да мислиш самостоятелно. Винаги е най-добре да се доверяваш на себе си, дори когато идеите или мислите ти противоречат на това, което другите смятат, че трябва да бъдеш.

Може да нямате подкрепата на тълпата, но имате ли нужда от нея? Независимостта може да отвори врати, които конформизмът би държал затворени.

Водолей

Водолей, чувстваш ли се заседнал? Един от най-добрите начини да се откъснеш от това, което смяташ, че те спъва, е да направиш обратното на това, на което би трябвало да се поддадеш в момента.

Умът понякога те държи в плен от страх от промяна. Затова променяй нещата. Не се страхувай да опитваш нови неща. Може да ти харесат.

Риби

Риби, всяко житейско пътешествие е по някакъв начин духовно. Като човек, който винаги гледа отвъд ефимерното, можете да намерите смисъл и в най-малките задачи и преживявания.

Доверете се на чувствителността си, тя е там с причина. Вие притежавате магически дар, който ви позволява да се свържете с невидимото. Използвайте го, за да гледате на живота с очите на сърцето.