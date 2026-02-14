Кое е по-опасно за здравето - да сте нощна птица или ранно пиле?

Всеки от нас е чувал определенията "нощна птица" и "ранно пиле". Но знаем ли как точно се характеризират? Знаем ли как бихме могли да се самоопределим и, ако искаме, сами да се поставим в една от двете категории? В този кратък материал ще ви покажем основните признаци на двете определения, за да разберете кои хора биха могли да попаднат в тях, но по-важното - кой от двата хронотипа може да е опасен за вашето здраве?

Основни разлики

Нощните птици са известни с това, че обикновено стоят до късно и се носят на вълна от енергия, която може да ги отнесе до ранните часове на сутринта, преди да започнат да заспиват. Сутрешните хора, от друга страна, са най-бодри и енергични, когато се събудят сутрин, и се изморяват по-рано от нощните птици.

Смята се, че тези два ритъма на бодърстване и сънливост, известни като "хронотипове", се определят поне отчасти от генетиката на хората. Но проучванията показват, че да си нощна птица може да има и някои недостатъци.

Например, едно скорошно проучване свързва нощните птици с по-висок риск от лошо сърдечно здраве и сърдечно-съдови заболявания като инсулт и инфаркт. Друго проучване установява, че нощните птици са изложени на по-висок риск от преждевременна смърт. Въпреки това, и в двете проучвания учените предупреждават, че самият хронотип не изглежда да обяснява целия този риск. По-скоро факторите, свързани с начина на живот, могат да бъдат основните виновници за разликата в здравето на нощните птици и сутрешните птици.

По-високият процент на пушачите сред нощните птици изглежда е една от основните части от пъзела, заедно с по-голямата консумация на алкохол, по-лошото хранене и по-ниската физическа активност, като средна стойност. Така че, ако сте нощна птица, която контролира тези критични фактори на начина на живот, настоящите данни сочат, че рискът от сърдечни заболявания и преждевременна смърт може да не се различава много от риска при средностатистическия сутрешен човек. Но са необходими повече проучвания, за да се знае със сигурност, пише "Live Science".