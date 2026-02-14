Арестуваха двама овчари в Гърция: Причината ще ви изненада

Двама овчари бяха арестувани в Централна Гърция. Причината ще ви изненада - те пуснали животнитеис да пасат близо до кошарите им. Въпросът е обаче, че това е станало в нарушение на здравните протоколи срещу шарката по овцете и козите, които са обхванали тази част от Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Полицията съобщи в петък, че жена е била арестувана в района на Лариса, защото е пасла 30 кози на около 400 метра от кошарата им, а мъж в района на Фарсала е позволил на 60 овце да пасат трева на 300 метра от кошарата им.

Европа препоръчва ваксинация

Европейският орган за безопасност на храните препоръча провеждането на национална ваксинационна кампания в Гърция.

Но гръцките власти настояват за справяне с епидемията чрез стриктно унищожаване и забрани за допускане на овце и кози извън загражденията им, дори за паша.

Те също така отказаха да разрешат ваксинация, твърдейки, че няма одобрени от Европейския съюз ваксини и програмата за ваксинация би навредила на износа на млечни продукти на страната, който в случая със сиренето фета е на стойност около 1 милиард евро годишно.

Животновъдите до голяма степен се противопоставят на този подход и настояват правителството да разреши ваксинацията.

Шарката по овцете и козите в Гърция

Според данни на Министерството на земеделието, досега повече от половината Гърция е засегната от болестта, а близо 480 000 животни са били умъртвени от август 2024 г. насам съгласно протоколи, които настояват за клане на цяло стадо, ако в него бъде открит дори един случай на шарка. Болестта не засяга хората. ОЩЕ: Заради шарка: Близо половин милион животни са умъртвени в Гърция