Най-важните новини за деня: 14 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 февруари 2026 г.

ФЕНОМЕНАЛНА МИЛЕНА ТОДОРОВА ОСТАНА НА КОСЪМ ОТ ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ! ЛОРА ХРИСТОВА СЪЩО Е В ТОП 11

Лора Христова и Милена Тодорова, снимка: Getty Images

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова се представи феноменално в спринта на 7.5 км на Олимпийските игри в Кортина - Милано! Тя се класира на четвърто място и остана на косъм от почетната стълбичка. Родната ни състезателка допусна една грешка при стрелбата от легнал, което може би ѝ коства отличие. Лора Христова също беше на висота. 22-годишната бронзова медалистка в индивидуалния старт на 15 км завърши на 11-о място.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН: ВЗАИМНАТА ОТБРАНА НЕ Е ИЗБОР, А ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Европейският съюз трябва да „вдъхне живот“ на клаузата за взаимна отбрана, залегнал в основополагащия му договор, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на Мюнхенската конференцията по сигурността. „Взаимната отбрана не е задача по избор за Европейския съюз. Това е задължение в собствения ни договор“, заяви Фон дер Лайен, изнасяйки реч на време на конференцията, предаде БТА.

ВОЙНА НА ХОРИЗОНТА: САЩ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В ИРАН

Снимка: Getty Images

Американските военни се подготвят за евентуални продължаващи седмици операции срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп нареди атака, съобщиха двама американски служители пред Ройтерс, в ситуация, която може да се превърне в много по-сериозен конфликт от предишните между двете страни.

ЗЕЛЕНСКИ В МЮНХЕН: ПУТИН СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО ЦАР, НО ВСЪЩНОСТ Е РОБ НА ВОЙНАТА

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мюнхен на 14 февруари и изнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурността. По време на речта си държавният глава повдигна въпросите за военната помощ, мирните преговори, руската агресия и гаранциите за сигурност.

В МЮНХЕН: ЙОТОВА ГОВОРИ С ПРЕЗИДЕНТА НА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА ПОВЕЧЕ ГАЗ, ПРИПИСА СИ СРЕЩА С МАКРОН (СНИМКИ)

Азербайджан трябва активно да участва в изграждането на енергийна инфраструктура в Европа, за да може Старият континент да постигне енергийна независимост. Тази позиция застъпи президентът Илияна Йотова на среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев в рамките на ежегодната Мюнхенска конференция по въпросите на сигурността.

THE TELEGRAPH: РУСИЯ КОМПЕНСИРА ЗАГУБИТЕ НА ФРОНТА С МАЩАБНА ТАЙНА МОБИЛИЗАЦИЯ

Снимка: kremlin.ru

Докато политици и генерали се събират в Германия за Мюнхенската конференция по сигурността, Владимир Путин е изправен пред тежка криза с човешките ресурси в Украйна, пише The Telegraph. Изданието отбелязва, че руската армия не е в състояние да намери достатъчно доброволци – дори като ги набира от затвори и различни страни от Третия свят – за да замени загубите на бойното поле в Украйна. То цитира оценки за загубите на Русия на фронта от 35 000 на месец.

С ЕДНО ОБАЖДАНЕ: КИТАЙ МОЖЕ ДА СПРЕ ВОЙНАТА В УКРАЙНА. ЩЕ ГО НАПРАВИ ЛИ?

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Китай оказва решителна подкрепа за руската агресия в Украйна. Той вярва, че Пекин може да сложи край на войната с едно телефонно обаждане до Москва, съобщи Bloomberg. „Китай може да се обади на Владимир Путин и да сложи край на тази война утре, а също така да спре да му продава технологии с двойно предназначение“, каза посланикът по време на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

"ПУТИН НЯМА МНОГО ВРЕМЕ - АЗ СЪМ ПО-МЛАД": ЗЕЛЕНСКИ ПОСТАВИ ТРЪМП НА МЯСТО. САЩ ЯВНО ПАК СА СЕ ПОДЛЪГАЛИ ПО РУСИЯ ЗА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

"Русия иска да сключи споразумение и Зеленски трябва да действа, или рискува да пропусне голяма възможност". Тези думи на американския президент Доналд Тръмп за пореден път показват как САЩ притискат жертвата във войната, докато агресорът - Москва - не е дал индикация, че изобщо е готов на някакви остъпки за справедлив и устойчив мир. Напротив, Руската федерация само добавя още и още неизпълними ултиматуми към максималистичните си искания.

НОВАТА МИШЕНА НА ПУТИН И РУСКАТА СТРАТЕГИЯ В УКРАЙНА

По време на снежна буря, която връхлетя Централна Украйна миналия месец, украинката Ирина Власенко се изправя пред тежко решение. Тя трябва да закара тежко болната си 7-годишна дъщеря в детска болница в Киев, но няма как да стигне до главната жп гара в Хмелницки, разположена на повече от 300 километра от столицата. В отчаянието си тя пише до Украинските железници с молба влакът да спре в родното ѝ село Корзивци. Отговорът идва скоро: „Здравейте! Ще спрем влака в Корзивци.“ На следващата сутрин Власенко качва дъщеря си и те потеглят към Киев.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 15 ФЕВРУАРИ 2026 Г. (НЕДЕЛЯ)

Представяме ви прогнозата за времето за 15 февруари 2026 г., неделя. През следващото денонощие облачността над страната ще е предимно значителна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.