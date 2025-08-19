Късметче според зодията за тази седмица, 18 - 24 август 2025

Овен

Луната ви показва, че трябва да се съсредоточите върху себе си и да бъдете по-нежни към себе си. Това ще бъде и добра възможност да инвестирате време в смислен проект, особено с Уран, който ви подтиква да се съсредоточите върху няколко неща едновременно.

Телец

Комуникацията ви ще се подобри и ще бъде много по-лесно да постигнете взаимно разбирателство с приятели или романтичен партньор. Учите се как да бъдете по-присъстващи у дома и здраво стъпили на земята. Прекарването на време със семейството ви също може да бъде част от този транзит.

Близнаци

Това е добър момент да подредите нещата и да планирате предварително. Намерете си хобита, които ви носят мотивация и ви карат да се чувствате просветляващи. Ще се съсредоточите и върху кариерните си цели и изграждането на солидна основа за бъдещето си.

Рак

Може да сте много по-мотивирани да работите и да изградите нещо ново, тъй като сте в състояние лесно да си сътрудничите с другите. Да станете екипен играч може да ви помогне да се чувствате по-комфортно да поемате лидерски роли. Ще бъдете по-подготвени да се справите с отговорностите, с които са ви натоварили.

Лъв

Ще се върнете към плановете, които сте поставили на пауза. Дава ви се още една възможност да проучите, да планирате съответно и да бъдете по-практични относно стъпките, които сте готови да предприемете. Може да се наложи и коригиране на целите ви, което ви подтиква да останете фокусирани върху мечтите си.

Дева

Трябва да имате вяра в мечтите си, защото можете да изградите нещо прекрасно, ако сте търпеливи със себе си. В този момент може да се почувствате подтикнати да мислите за хора от миналото си, които са ви вдъхновявали. Вземете някои идеи от миналото и ги приложете сега. Усъвършенствайте талантите си и се съсредоточете върху уменията си през този период, тъй като имате дисциплината да ги развивате и усъвършенствате.

Везни

Ако ви липсва мотивация, променете нещата. Новолунието може да ви покаже защо е важно да включите медитацията или воденето на дневник в рутината си. Свържете отново с приятели. Сега е вашият момент да споделите неща, които може би сте пропуснали, или да намерите вдъхновение от хората около вас.

Скорпион

Това е подходящ момент да прегледате динамиката на взаимоотношенията си в кариерата. Може също така да се почувствате много по-фокусирани върху това, което искате да постигнете в бъдеще, и може да ви се появят нови възможности. Ако искате да напреднете в кариерата си, вече разполагате с необходимите инструменти, тъй като нещата ще започнат да се движат много по-бързо. Така или иначе, ще бъдете мотивирани да успеете и да покажете на другите на какво сте способни.

Стрелец

Стрелци, сега не е моментът да се самокритикувате. Вместо това, поздравете се, особено ако последните няколко седмици са били доста трудни. Домът и семейството също ще бъдат от съществено значение през този период. Бъдете по-общителни с членовете на семейството и те биха могли да ви помогнат да откриете вътрешната си светлина.

Козирог

Съсредоточете се върху рутината си. Помислете за присъединяване към клуб или за по-широка работа в мрежа. Любовта ще бъде много силна тема през следващите няколко седмици. Разберете кога да се извинявате и да се освободите от всякакви обиди, защото Юпитер ще ви покаже как да бъдете по-дипломатични и състрадателни.

Водолей

Всякакви блокажи в комуникацията ще се обърнат по време на този транзит на новолуние. Сега акцентът е върху това да се изправите пред емоциите си, а не да се криете от тях. Намерете начин да ги изразите и не им позволявайте да ви контролират, докато изграждате новия си път. Общувайте с приятели, семейство или някой, на когото имате доверие, за да постигнете изцеление.

Риби

Това е моментът да поемете водещата роля и да не бъдете толкова зависими. Вие изследвате своята независимост, силата си, какво сте способни да правите и създавате. Доверете се на себе си и се научете да вярвате в това, което можете да направите, защото енергията ще накара всички да видят скритите ви таланти и интелигентност.