Предпазливост на Уолстрийт преди ключова конференция

Разнопосочно започна сесията на фондовата борса на Уолстрийт днес, като предпазливостта доминира настроението на пазара преди ключовата конференция на Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ в Джаксън Хол, предаде агенция Ройтерс. Представители на централните банки от цял свят ще се съберат традиционно на симпозиума, който ще се проведе от 21 до 23 август в американския щат Уайоминг.

На Уолстрийт по-конкретно очакват ръководителят на Фед Джером Пауъл да даде индикации за това какво ще се случи на оставащите заседания на централната банка през тази година.

Колегите на Пауъл във Фед не са на единно мнение дали по-високата инфлация или по-високата безработица крие по-голям риск за американската икономика. Както инвеститорите, така и администрацията на президента Доналд Тръмп имат силни очаквания, че независимо от всичко лихвените проценти ще бъдат намалени на срещата на Фед през септември

Още: Тръмп сви списъка с кандидатите за Фед до "трима-четирима"

Индексите на Уолстрийт

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 40,5 пункта или 0,09 на сто при отварянето до 44 952,36 пункта, подпомогнат от поскъпването на акциите на търговската верига Home Depot, която обяви, че запазва годишните си прогнози макар резултатите й за второто тримесечие да са под очакванията на пазара.

По-широкият S&P 500 спадна с 2,9 пункта или 0,05 на сто до 6446,24 пункта.

Още: Тръмп поиска незабавна оставка на ръководителя на централната банка

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite също отстъпи 22,3 пункта или 0,10 на сто до 21 607,452 пункта.