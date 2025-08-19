Борисов в онлайн среща с ЕНП: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна (СНИМКИ)

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна". Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от Манфред Вебер, председател на партията.

В срещата е участвала и председателят на Европейската комисия а Урсула фон дер Лайен, която е запознала подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", разказа Борисов.

Снимка: "Фейсбук" Бойко Борисов

Срещата Тръмп - Зеленски

Припомняме, че вчера американският президент Доналд Тръмп проведе среща с украинския президент Владимир Зеленски, като визитата на Зеленски във Вашингтон дойде след тази на руския диктатор Владимир Путин. Целта на преговорите е прекратяване на войната в Украйна. В Овалния кабинет на Белия дом последва среща с европейските лидери, която приключи малко след полунощ на 19 август.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е в процес организирането на среща между руския лидер Владимир Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски.

След края на официалните разговори с евролидерите в Белия дом, Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с Путин по време на телефонен разговор, с който прекъсна срещата си с лидерите в ЕС. По данни на Кремъл двамата са говорили близо 40 минути. ОЩЕ: "Тук сме като съюзници и приятели": Край на двучасовата среща на Тръмп и евролидерите - какво следва?