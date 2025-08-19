Депутат се самоуби в сградата на парламента в Хелзинки

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 18:11 часа 362 прочитания 0 коментара
30-годишният финландски депутат Еемели Пелтонен (член на Социалдемократическата партия на страната SDP) е починал днес, 19 август, в сградата на парламента. Информацията е потвърдена от отдела за комуникации на парламента, а в нарочно изявление парламентарната общност заявява, че споделя скръбта на семейството му.

Таблоидът Iltalehti съобщи, че депутатът се е самоубил. Директорът по сигурността на законодателния орган, Ааро Тойвонен, заяви пред Yle, че не оспорва тази информация.

Полицията в Хелзинки съобщи, че обаждането на телефона на спешната служба е получено в 11:06 ч. местно време. Според полицията случаят се разследва, но не изглежда да е свързан с престъпление.

Финландският премиер Петери Орпо също потвърди смъртта на депутата по време на брифинг като нарече новината "тъжна" и "шокираща".

Еемели Пелтонен е бил магистър по политически науки и е участвал в административните и правните комисии на парламента. 

Според някои публикации в X, депутатът в последно време е страдал от рядко бъбречно заболяване.

Елена Страхилова
