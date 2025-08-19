Депутат се самоуби в сградата на парламента в Хелзинки

30-годишният финландски депутат Еемели Пелтонен (член на Социалдемократическата партия на страната SDP) е починал днес, 19 август, в сградата на парламента. Информацията е потвърдена от отдела за комуникации на парламента, а в нарочно изявление парламентарната общност заявява, че споделя скръбта на семейството му.
Таблоидът Iltalehti съобщи, че депутатът се е самоубил. Директорът по сигурността на законодателния орган, Ааро Тойвонен, заяви пред Yle, че не оспорва тази информация.
Полицията в Хелзинки съобщи, че обаждането на телефона на спешната служба е получено в 11:06 ч. местно време. Според полицията случаят се разследва, но не изглежда да е свързан с престъпление.
Финландският премиер Петери Орпо също потвърди смъртта на депутата по време на брифинг като нарече новината "тъжна" и "шокираща".
Еемели Пелтонен е бил магистър по политически науки и е участвал в административните и правните комисии на парламента.
Според някои публикации в X, депутатът в последно време е страдал от рядко бъбречно заболяване.
Surullinen päivä suomalaiselle politiikalle. 30-vuotias SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen teki itsemurhan eduskuntatalossa tänään kello 11.— Aleksis Kallio (@aleksis_kallio) August 19, 2025
Tässä muutamia tietoja taustasta:
Viime kuukausina Peltonen oli jakanut somekanavissaan avoimesti kamppailustaan harvinaisen minimal… pic.twitter.com/RMEdICXuBU