19 август 2025, 18:42 часа 204 прочитания 0 коментара
Инфлацията скочи, заради диктата на правителството над бизнеса: Асен Василев с данните

Последните данни на НСИ от петък за ръста на инфлацията за седемте месеца от началото на годината досега спрямо 2024 година показват, че тя възлиза на 5%, докато в края на кабинета "Денков" инфлацията беше 2%. Данните ясно показват напълно сбърканата икономическа политика на правителството на Борисов и Пеевски.

Това коментира бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод оповестените данни от статистическия институт. По думите му правителството е стигнало дотук, след като вдига административните цени - ток, парно, вода, тол такси, като някои от тях са вдигнати за 6 месеца повече, отколкото за последните 3 години.

"Правителството налага диктат над бизнеса с административни мерки, които превръщат Комисията за защита на потребителите и НАП в някакъв нов Комитет по цените, по подобие на този от комунизма. За съжаление тази политика води до ръст на инфлацията и обедняване. И хората вече го усещат. Постната пица се върна като отмъщение и към гражданите, и към бизнеса", обясни още Василев.

 

 

Новоначалието във Варна

"ГЕРБ и Ново Начало си делят Варна, докато Благомир Коцев е в ареста по скалъпени обвинения - законно избраният кмет на Варна стои задържан, а Иван Портних (бивш кмет от ГЕРБ, разследван от европейски институции) и Йордан Цонев (ДПС–Ново начало) обикалят общините в областта", обясняват от ПП. Припомняме, че любопитни снимки от общи срещи между представители на двете партии предизвикаха бурни реакции. Още: ГЕРБ и "Ново начало" във Варна с обяснения в открита любов: Йордан Цонев и Иван Портних с общи действия (СНИМКИ)

"Официално – "за хората". Реално – демонстрация на ново задкулисие - връщане на хората на Портних във Варна, благодарности към Борисов и Пеевски за "подкрепата", обещания за инвестиции и инфраструктура, които прикриват стягането на зависимости. Истинският скандал е, че докато кметът Коцев е в ареста, ГЕРБ и Ново Начало вече явно си разпределят Варна зад гърба на гражданите", пишат от ПП.

Ивелин Стоянов
