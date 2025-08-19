Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

"Всички канали за поддръжка на Украйна трябва да продължат": Желязков участва в среща за мира

"Всички канали за поддръжка за Украйна, които сме установили досега, трябва да продължат да се прилагат по координиран начин като ключов елемент от гаранциите за сигурност". Това написа българският министър-председател Росен Желязков в платформата Х. Той е участвал във днешната видеоконферетна връзка на "Коалицията на желаещите, където са обсъдени  резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон, се казва още в публикацията му в социалната мрежа. 

Срещата Тръмп - Зеленски

Припомняме, че вчера американският президент Доналд Тръмп проведе среща с украинския държавен глава Владимир Зеленски. Визитата на Зеленски във Вашингтон дойде след тази на руския диктатор Владимир Путин. Целта на тези дипломатически усилия е прекратяване на войната в Украйна. В Овалния кабинет на Белия дом последва среща с европейските лидери, която приключи малко след полунощ на 19 август. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е в процес организирането на среща между руския лидер Владимир Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски. След края на официалните разговори с евролидерите в Белия дом, Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с Путин по време на телефонен разговор, с който прекъсна срещата си с лидерите в ЕС. По данни на Кремъл двамата са говорили близо 40 минути. ОЩЕ: Борисов в онлайн среща с ЕНП: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна (СНИМКИ)

Деница Китанова
