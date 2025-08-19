Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

БФС наказа Веласкес! Ботев Пловдив е най-солидно глобеният отбор в Първа лига

19 август 2025, 17:59 часа 385 прочитания 0 коментара
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите си след провеждането на петия кръг от Първа лига. Ботев Пловдив е лидер по санкции с 5 800 лева заради различни провинения на феновете на тима. Съперникът на "канарчетата" в Дербито на Тракия - Берое, не остава по-назад. Заралии ще олекнат с 4 300 лева заради подобни действия на своите привърженици.

Глобите на "жълто-черните" са за нерегламентирано използване на димки, възпламеняване на бомбички на пистата, използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели и съдии от публиката и обидни и нецензурни скандирания. Запалянковците на Берое се отличават само с това, че не са възпламенявали бомбички на пистата.

Иначе с по 1 500 лева за обидни и нецензурни скандирания са санкционирани още ЦСКА 1948, Монтана, Локомотив Пловдив и Левски. "Смърфовете" ще трябва да заплатят още 300 лева заради използването на факли и димки от привържениците. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес пък е наказан с 200 лева, защото не си е носил служебния бадж на резервната скамейка.

Варненското дерби ще коства 2 600 лева на Черно море и възстановяване на щетите на "Коритото". Любопитна е причината за глоба на Локо София в размер на 1 000 лева - закъснение от началния час по програма на срещата с Лудогорец.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски БФС Ботев Пловдив Дисциплинарна комисия Хулио Веласкес
