"Всяка линейка има реанимационно оборудване": Какво се е объркало при инцидента в Несебър? МЗ отговаря

"Всички линейки на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия". Така от Министерството на здравеопазването отговориха на въпроси на Actualno.com във връзка с трагичната смърт на 8-годишно момче в Несебър.

На 18 август, по време на парасейлинг (полет с парашут, закачен за моторна лодка), то падна от 40 м височина в морето и по-късно издъхна. Според разказ на очевидец пред Нова телевизия борбата за живота на детето е продължила над един час. Първата линейка е дошла след 20 минути, но - по думите му - в нея липсвало реанимационно оборудване. Тогава се вика втора линейка, която тръгва от Бургас и идва на мястото след повече от един час. Тя също се оказва безполезна, тъй като детето е починало.

От отговора на здравното министерство следва, че апаратура за спешна реанимация трябва да има във всички линейки. МЗ прехвърля топката към директора на Центъра за спешна медицинска помощ.

Горепосоченият отговор е даден на три наши въпроса: Защо е изпратена линейка, която се е оказала "неподходяща" за този случай, тъй като няма реанимационно оборудване?; Какво означава линейката да е "без готовност за реанимационна помощ" и каква ѝ е функцията в такъв случай?; Колко линейки по Южното Черноморие са без реанимационно оборудване?

За колко време е дошла линейката?

От отговора за медията ни, даден от зам.-министъра Бойко Пенков, не става ясно за колко време е пристигнала линейката. За да се разбере това, е разпоредена "незабавна проверка" на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас. С нея трябва да се изяснят всички обстоятелства.

"По първоначални данни - сигналът за произшествието е получен в РКЦ на 18.08.2025г. и е изпратен най-близкият до инцидента свободен екип. Допълнително в хода на разпоредените проверки ще бъдат уточнени всички обстоятелства по случая", добавят от здравното ведомство.

Какъв лекарски екип е изпратен?

Случаят от Несебър повдига и въпроса какви още разлики има при линейките, ако се приеме, че всяка една трябва да разполага с необходимата апаратура за реанимационни мероприятия.

От здравното министерство обясняват, че разлика има единствено между медицинските екипи, които са в линейките, а именно:

Линейки с реанимационни екипи: съставени от лекар – реаниматор, сестра и шофьор/парамедик;

Линейки с лекарски екипи: съставени от лекар и шофьор/парамедик;

Линейки с долекарски екипи: съставени от фелдшер/лекарски асистент и шофьор/парамедик.

От Министерството на здравеопазването не уточняват какъв точно екип е бил изпратен, за да се спаси животът на детето в Несебър.

Колко линейки има по Южното Черноморие в натоварения летен сезон?

От отговора на ведомството се разбира още, че ЦСМП – Бургас разполага с 20 санитарни автомобила – "линейки, напълно оборудвани с изискуемата апаратура, медицински консумативи и медикаменти".

"Районните координационни централи на Центровете за спешна медицинска помощ изпращат най-близко разположения свободен екип, като приоритизират повикванията, съобразно тяхната спешност", уточняват от здравното министерство.

"В активния туристически сезон, поради голямото струпване на почиващи, е обичайна практика при необходимост линейка с екип от един филиал да обслужи адрес, намиращ се на територията на друг филиал, чиито екипи са заети, за да се осигури навременна спешна медицинска помощ на нуждаещите се. Както в летните курорти през лятото, така и в зимните курорти през зимата не е необичайно екипи от други центрове за спешна медицинска помощ в страната да бъдат командировани за покриване на многократно повишените нужди от спешни екипи в курортите", допълва зам.-министър Бойко Пенков.

Версиите

Сред първоначалните версии за инцидента, които се коментираха, бяха скъсано въже или разкопчаване на предпазен колан. "Техническите експертизи ще бъдат направени от компетентните органи", заяви Иван Георгиев, началник на водноспасителната дейност на плажа.

В РУ Несебър за срок до 24 часа бяха задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство, което е под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас.

