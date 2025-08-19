Защо не е повикана въздушна линейка: 112 не е получавала подобно искане за инцидента с парашут

Искане за въздушна линейка в "Националната система 112" не е постъпвало по повод инцидента с парашут в Несебър, стана ясно от думите на говорителя на системата Дани Недялкова пред Actualno.com. Този въпрос възникна след като се появиха информации в публичното пространство, че не е подаден сигнал към централата на HEMS за инцидента с парашут в Несебър, за да излети хeликоптера от базата в Сливен.

От официаланта информация на говорителя стана ясно, че на телефон 112 е получен само сигналът за самия инцидент в Несебър, като той е своевременно препратен към ЦСМП - Бургас и лекарите са отреагирали, но за съжаление изходът е бил фатален.

Дотук с официалната информация.

Можела ли въздушната линейка да го спаси?

Това е въпрос, който за съжаление няма еднодзначен отговор, но той се появи след като излязоха твърдения, че наземната линейка не е била реанимационно оборудвана, което впоследствие от здравното министерство опровергаха, но и назначиха проверка по случая.

Нашият екип научи, че хеликоптерът от базата в Сливен е можел да вземе маршрута за около 30 минути, както и че въздушната линейка е абсолютно реанимационно оборудвана с техника, подходяща именно за деца в подобни ситуации. Също така времето за излитане на хеликоптера с медицински екип след подаване на сигнала е около 2 минути.

По наша информация тази линейка може да каца практически навсякъде. В този случай е трябвало да се приземи в населено място, а полицията съответно да осигури коридор за това веднага.

Actualno.com се допита до запознати, според които лекарите са тези, които преценяват дали трябва да се активира въздушна линейка или не, като се преценява след вътрешна договорка къде ще се транспортира пострадалия/болния.

Преценката включва още метеорологичната обстановка, времето за транспорт и разбира се - немаловажният въпрос къде ще кацне хеликоптерът, тъй като експерти твърдят, че той не може да кацне на мястото на инцидента, а там, където има площадка, т.е. към МБАЛ Бургас, което означава, че детето трябва да бъде транспортирано до там.

Тук е била ролята на лекарите да преценят дали детето ще издържи с травмите, които има, за да бъде транспортирано до МБАЛ - Бургас, а от там с въздушна линейка.