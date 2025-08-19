САЩ: Путин се е съгласил да се срещне със Зеленски. Може ли това да стане в Унгария?

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е бил в една стая с президента Доналд Тръмп, когато той се е обадил на руския диктатор Владимир Путин, след като прекъсна временно срещата си с Володимир Зеленски и евролидерите във Вашингтон на 18 август. Топ дипломатът на Щатите каза, че Путин се е съгласил да се срещне с украинския президент - нещо, което не присъства в прочита на съветника на руския лидер по външната политика Юрий Ушаков.

Още: Първи разнобой: Тръмп прекъсна срещата с евролидерите, за да се обади на Путин

Марко Рубио: "Путин каза - да, ще се срещна със Зеленски"

"(...) Президентът предложи Зеленски и Путин да се срещнат, така че сега работим по това, за да организираме среща между тях, което, отново, би било безпрецедентно. И ако това се получи добре, надяваме се следващата среща да бъде между президентите Путин, Тръмп и Зеленски, на която се надяваме да финализираме споразумението. Все още не сме стигнали дотам, но това е целта ни и едно от нещата, които бяха обсъдени днес, е как да стигнем дотам", посочи Рубио в интервю за Джеси Уотърс, излъчено по FOX News и публикувано в сайта на Държавния департамент.

Още: Макрон: Не бъдете наивни, Путин е ламя

"Но само фактът, че Путин казва: "Да, ще се срещна със Зеленски" – това е голямо нещо. Не казвам, че ще излязат от залата като най-добри приятели. Не казвам, че ще напуснат залата с мирно споразумение. Но мисля, че фактът, че хората сега разговарят помежду си, не се е случвал в продължение на три години и половина", заяви още държавният секретар на САЩ, заявявайки, че Путин е казал "да".

"Този президент (Тръмп - бел. ред.) мрази войната. Смята, че е загуба на пари и загуба на човешки животи, и е направил това свой приоритет – да донесе мир. Ако види възможност да се намеси и да посредничи за мир, той иска да го направи. Вече е успял шест пъти в шест месеца да постигне това и иска да го постигне и с Украйна и Русия", разпространи Рубио една от често повтаряните хвалби на самия Тръмп.

Снимка: Марко Рубио, Getty Images

Отделно от това Рубио каза, че и Русия, и Украйна трябва да направят териториални отстъпки, за да има мирно споразумение. Може да не е "лесно", нито пък "честно", но така се слага край на война, смята той.

Юрий Ушаков с друга версия

Съветникът на руския диктатор Юрий Ушаков също говори за дискусията Тръмп-Путин по телефона, но изобщо не спомена диктаторът да се е съгласил на среща със Зеленски, когото той не признава за легитимен президент на Украйна. Причината - Путин твърди, че той продължавал да управлява с изтекъл мандат и че не е имало избори, а вот не се състоя заради военното положение в страната и подпалената от диктатора война през февруари 2022 г.

Още: Путин продължава да шикалкави за директна среща със Зеленски

"Нашият президент топло благодари на американския си колега за гостоприемството и отличната организация на срещата на върха в Аляска, както и за прогресът, постигнат по време на срещата, към мирно решение на украинската криза. Американският президент, от своя страна, съобщи за разговорите с Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави, които току-що бяха приключили в Белия дом. По време на последващ телефонен разговор Владимир Путин и Доналд Тръмп изразиха своята подкрепа за продължаването на преките преговори между руската и украинската делегация. В тази връзка имаше някои дискусии за възможността от вдигане на равнището на украинските и руските представители – това означава на участниците в преговорите", предаде Ушаков.

The aide to the Russian dictator, Ushakov, gave a comment following the phone conversation between Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump. pic.twitter.com/pfPNqU7w7g — WarTranslated (@wartranslated) August 19, 2025

"Трябва да се отбележи, че Владимир Путин и Доналд Тръмп се съгласиха да продължат близките контакти помежду си във връзка с Украйна и други належащи въпроси от международния и двустранния дневен ред. Руският президент още веднъж отбеляза важността на личните усилия на Доналд Тръмп да се намерят решения, водещи до дългосрочно уреждане в Украйна. Разговорът беше откровен и много конструктивен", гласеше цялото изявление на руския съветник.

Може ли да има среща Путин-Зеленски в Унгария?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи след разговора с руския диктатор, че е в процес организирането на среща между Путин и Зеленски. "В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща на място, което предстои да бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски", написа Тръмп. "След като тази среща се състои, ще имаме тристранна среща, която ще бъде с мен". Засега няма никакви подробности около евентуалната дата и място на подобни разговори, а само спекулации.

Още: "Тук сме като съюзници и приятели": Край на двучасовата среща на Тръмп и евролидерите - какво следва?

Снимка: унгарският премиер Виктор Орбан, Getty Images

Според агенция Reuters, която цитира високопоставен служител от американската администрация, среща между украинския президент и руския диктатор може да се състои в Унгария.

Според източник от европейската делегация във Вашингтон Тръмп е казал на евролидерите, че това е последователността, предложена от Путин - първо среща със Зеленски, а после и тристранна, в която да участва самият Тръмп. В същото време Русия все още не е отговорила публично на идеята за среща между Путин и Зеленски.

Още: "Възможен обмен на територия": Тръмп посрещна евролидерите, обеща тристранна среща със Зеленски и Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)

В интервю за LCI френският президент Еманюел Макрон пък предложи срещата да е в Женева. Швейцария обаче е ратифицирала Римския статут - основополагащия документ на Международния наказателен съд в Хага, който през март 2023 г. издаде заповед за арест на Путин заради отвличане на украински деца.

Унгария също е ратифицирала Римския статут - още през 2001 г., но през настоящата година взе решение да се оттегли от юрисдикцията на Международния наказателен съд. Мярката беше обявена в началото на април в отговор на заповедта за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, също издадена от МНС, заради военни престъпления в Ивицата Газа. "Унгария категорично отхвърля използването на международни организации, по-специално на съдилища, като политически инструмент", написа вицепремиерът Жолт Семьен в законопроекта, приет от депутатите в парламента в Будапеща. Процесът по излизане от юрисдикцията на МНС обикновено отнема около една година: Официално: Унгария се изтегля от Международния наказателен съд.

Унгарският премиер Виктор Орбан и правителството му отдавна настояват, че са миротворци, но изцяло повтарят опорните точки на Кремъл.