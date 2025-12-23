Късметче според зодията за тази седмица, 22 - 28 декември 2025

Овен

Кариерата ви е на път да тръгне нагоре, Овни. Сряда е най-късметлийският ви ден от седмицата, добър ден да забавите темпото, да проверите всичко отново, преди да го изпратите, и да проучите всяка възможност.

Тази енергия продължава да се натрупва през целия месец, достигайки връх в началото на януари, така че се уверете, че се доверявате на процеса и продължавате да инвестирате в заслужения си успех.

Телец

Късметът ти е от полза, Телец. Ти си най-щастливата зодия в момента. Възможностите заливат входящата ти поща, а мечтите са на една ръка разстояние. Нещата достигат кулминация в най-щастливия ти ден от седмицата, 28 декември, когато щастливо подравняване между Слънцето и Марс в Козирог дава началото на ново начало.

Близнаци

Близнаци, търсете полезни връзки тази седмица. Време е да използвате уменията си за комуникация и да започнете да си сътрудничите с полезни хора в живота си. Независимо дали търсите помощ с личен проект или за развитие на кариерата си, започнете да се свързвате с хората около вас.

Рак

Малка стъпка е от голямо значение, Раци. Независимо дали търсите нова работа сега или все още се опитвате да разберете каква специалност да изберете, това е решаваща стъпка в това да разберете как да осъществите мечтите си. Пътят напред ще ви бъде показан в следващите дни, но ваша работа е да слушате.

Лъв

Това е твоят момент, Лъв. В четвъртък, 25 декември, Слънцето и Венера се обединяват в Козирог, което ти носи щастлив момент да започнеш да се посвещаваш на постигането на мечтите си.

Енергията на Козирог представлява твоя дом на ежедневни промени, рутини и способността ти да изграждаш живота, за който мечтаеш. Няма да видиш резултати за една нощ, но когато инвестираш време и енергия в осъществяването им, постигаш трайни промени.

Дева

Впуснете се в радостта, Дева. Най-щастливият ви ден от седмицата е изпълнен с красиви моменти, лекота и любов, тъй като Венера преминава в Козирог в сряда, 24 декември. Тази област от живота ви помага да увеличите креативността си и подобрява взаимоотношенията си с другите, което прави безпроблемно да се наслаждавате на живота си. Планирайте качествено време с приятели или семейство.

Везни

Накарайте магията да се случи, Везни. В неделя, 28 декември, Марс и Слънцето се подравняват в Козирог, подчертавайки вашия дом, семейство и романтика. Макар че това е прекрасно време, изпълнено с връзка и любов, то е и за това най-накрая да можете да направите промените, които търсите.

Със Слънце, Венера и Марс в Козирог в най-щастливия ви ден тази седмица, ще се чувствате мотивирани да направите личния си живот всичко, за което сте мечтали.

Скорпион

Ако нещо трябва да се промени, Скорпиони, можеш да го промениш в събота, 27 декември, най-късметлийският ти ден тази седмица. Първата четвърт на Луната е времето за обрат в сюжета.

Предприемете действия и направете план, за да споделите най-накрая мечтите си на глас. Вселената ви подкрепя да направите това, което трябва да се направи – край на желанията за някой ден. Направете тази седмица тази, в която ще си върнете силата и ще промените това, което вече не работи.

Стрелец

Стрелец, наслади се на красотата на живота. Всичко в живота ти се обръща към по-добро в събота, най-щастливият ти ден тази седмица, когато притокът на енергия на Козирог подобрява финансовото ти състояние.

Свикнали сте толкова много с нещата, които не вървят по вашия начин или с това, че винаги има ново предизвикателство или борба, че може да се съмнявате във внезапната промяна на събитията в следващите дни.

Козирог

В най-щастливия си ден тази седмица, Козирог, ще привлечете всичко, което желаете. Преминавате през мащабна фаза на обновление до края на тази година и през 2026 г., но това е фаза, която трябва активно да прегърнете.

Използвайте този прилив на енергия, за да инвестирате в себе си и да се чувствате добре, така че с настъпването на новата година да можете да оставите вътрешната си светлина и късмет да блестят.

Водолей

Мълчанието е надценено, Водолей. Имаш силен глас. Докато се учиш да го използваш, като се застъпваш за себе си и отстояваш това, което заслужаваш, сега навлизаш в период, в който той ще стане от решаващо значение.

Най-щастливият ви ден от седмицата е отлично време да поставите нови граници, да кажете на хората какво заслужавате и да бъдете ясни какво ще приемате и какво няма да приемате повече от другите. Независимо дали става въпрос за кариерата или личния ви живот, време е най-накрая да отстоявате себе си и да използвате гласа си.

Риби

Сърцето ви винаги знае пътя, Риби. В най-щастливия си ден тази седмица ще почувствате как ви залива вълна от мир, знаейки, че всъщност всичко ще бъде наред.

Всичко, през което сте преминали наскоро, е имало смисъл и дори в моментите, в които не ви се е струвало така, вселената ви е подкрепяла на всяка стъпка от пътя. Това е прекрасен ден, който служи като потвърждение на вашето пътуване през последните няколко години, помагайки ви да стъпите в нова глава на изобилие и успех през следващите месеци.