Коледен бонус за три от зодиите

Коледа вече е на прага ни и предвкусваме вълшебните мигове на празника. За някои зодии това време ще бъде още по-приятно, тъй като ще се зарадват на допълнителни доходи. Астрологичните транзити насърчават активността, смелите стъпки и малко по-внимателен подход към парите. Ето кои са трите зодии, за които тези правила няма да са толкова строги.

Овен

В края на декември за представителите на знака Овен са възможни малки, но чести парични постъпления: бонус, платена работа на непълен работен ден, възнаграждение за проект или неочакван подарък. Енергията в тези дни може буквално да привлече ресурси – колкото по-бързо действате, толкова повече ще получавате. Може да започнете разговори за повишение на заплатата или да поемете малки, но добре платени задачи. Не се страхувайте да договаряте условията си! Колкото по-уверени сте , толкова повече финансови възможности ще се отворят.

Везни

В края на декември Везните може да преживеят приятен финансов обрат благодарение на околните. Някой ще предложи печеливша идея или нов проект, а друг ще ви върне заем. Вдъхновението и спокойствието ще помагат на Везните да привличат материални придобивки без много усилия. Важно е да бъдете отворени за диалог и ненатрапчиви сътрудничества. Добра идея е да прегледате услугите, условията или цените си: те може да са твърде ниски. Краят на декември е идеален за определяне на реалната стойност на работата ви и получаване на справедливо възвръщане на средствата.

Скорпион

В края на декември Скорпионите могат да получат пари чрез способността да виждат по-дълбоко и да действат прецизно. Може да изплуват стари проекти, плащания по дългове или отдавна отлагани предложения. Ресурсите ще идват от различни източници – понякога от такива, за които Скорпионите са забравили. Добре е да се доверите на интуицията си, тъй като тя ще бъде особено изострена. Ако имате идея да направите инвестиция, да затворите стар проблем, да продадете нещо ненужно или да завършите труден проект, времето е подходящо. Всяко финансово прочистване, преглед и коригиране на стратегиите ще донесе печалби по-бързо от очакваното.

Снимки: iStock