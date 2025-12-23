Предупреждение: Защитният саркофаг на Чернобилската АЕЦ може и да не издържи още един удар

Защитният саркофаг над разрушения реактор на Чернобилската атомна електроцентрала, който бе повреден при руска атака по-рано тази година, може и да не оцелее при втори удар, предаде Укринформ, като се позова на директора на централата Сергий Тараканов. По думите му пълното възстановяване на саркофага може да отнеме три до четири години. Той предупреди, че още един руски удар би могъл да разруши вътрешната защитна конструкция.

Още: Най-голямата катастрофа в атомната енергия: Навършват се 39 г. от аварията в Чернобил

"Ако ракета или дрон го порази директно, или дори падне някъде наблизо, например ако е "Искандер“, опазил ни Господ, това ще причини миниземетресение в района“, каза Тараканов. "Никой не може да гарантира, че саркофагът ще остане на мястото си след това. Това е основната заплаха“, добави той, цитиран от БТА.

Още: Украйна показа руския дрон, ударил купола на Чернобилската АЕЦ (СНИМКИ)

Покривът на т. нар. Нова защитна конструкция беше сериозно повреден от руски удар с дрон през февруари, който причини голям пожар по външната облицовка на стоманената конструкция, посочва Укринформ. "Нашата Нова защитна конструкция загуби няколко от основните си функции. И ние разбираме, че ще ни отнеме най-малко три или четири години да възстановим тези функции“, заяви Тараканов. Той обаче отбеляза, че нивата на радиацията в съоръжението остават "стабилни и в рамките на нормалните граници“.

Още: След руската атака: Има опасност от изтичане на радиация от Чернобил (ВИДЕО)

По думите на Тараканов върху дупката от удара с дрон е било положено защитно покритите, но 300 по-малки дупки, пробити от огнеборци по време на потушаването на пожара, все още предстои да бъдат запълнени. Украински официални представители неколкократно съобщаваха за руския удари срещу Чернобилската АЕЦ, припомня Укринформ. Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) при удара по-рано тази година е била пробита външният слой на Новата защитна конструкция, вследствие на което съоръжението е загубило "основната си защитна функция“.

Още: При руска атака: Отиде си съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил