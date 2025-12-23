Огромна трагедия в биатлона: Европейски шампион почина едва на 27-годишна възраст

Норвежкият биатлонист Сиверт Бакен е починал на 27-годишна възраст в Италия. Това съобщават от пресслужбата на Норвежката асоциация по биатлон. Засега причината за смъртта на елитния спортист остава неизвестна, като той е бил намерен в хотел. Само преди два дни Бакен участва в масовия старт на Световната купа във Франция, където завърши на 20-о място, което прави новината за неговата смърт още по-разтърсваща.

Почина норвежкият биатлонист Сиверт Бакен

Бакен е трикратен европейски шампион в биатлона. Той има 31 участия в Световната купа, като четири пъти се е качвал на върха на подиума. През сезон 2021/22 той спечели и малкия Кристален глобус в масовия старт, печелейки и последното състезание за сезона пред родна публика в Осло.

През 2022-ра Бакен бе диагностициран с миокардит, като се завърна към състезания през есента на 2024-та - след 984 дни отсъствие.

Поклон пред паметта му!