Една от най-богатите канадски провинции обмисля независимост

Изборният орган на Алберта е одобрил инициатива за провеждане на референдум относно отделянето на провинцията от Канада. Инициаторите на независимостта са получили разрешение да започнат подготовка за събиране на подписи, съобщава CBC.

Петицията се стартира от група, наречена „Alberta Prosperity Project“. До началото на януари организаторите трябва да назначат финансов директор. След това кампанията може официално да започне. За да се изнесе въпросът на референдум, трябва да се съберат близо 178 000 подписи. Формулировката е проста: съгласни ли са жителите Албърта да напусне Канада и да стане независима държава?

Регионалният лидер Даниел Смит по-рано заяви, че провинцията би предпочела да остане част от страната, но обвинява Отава в ограничаване на производството и износа на нефт. Според нея тези политики струват на региона милиарди долари.

Недоволството на Алберта е съсредоточено върху политиките на Отава, включително високите данъци върху въглеродните емисии и ограниченията върху нефтената и газовата промишленост, гръбнакът на икономиката на провинцията. Победата на либералите, които спечелиха само три от 51 места в Алберта и съседната провинция Саскачеван, допълнително засилва чувството за маргинализация.