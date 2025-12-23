Внезапни пътувания и пропуски в сигурността: Стив Уиткоф опитва да изолира Марко Рубио от преговорите за Украйна?

NBC News съобщава за нарастващо напрежение зад кулисите между Марко Рубио и пълномощника на Тръмп Стив Уиткоф относно лидерството в преговорите за мир в Украйна. Според изданието, дотук се е стигнало, след като Уиткоф е организирал срещи на високо равнище, включително с Украйна и Франция, без знанието на Рубио. Това е предизвикало силни разногласия и хаос в американската администрация.

Редица случаи сочат, че Уиткоф не се съобразява с Рубио

Показателен е и друг случай – Рубио е трябвало да присъства на мирни преговори с украински представители в Швейцария, но Уиткоф е тръгнал по-рано, което някои представители са възприели като опит да изолират държавния секретар на САЩ, твърдят двама американски представители и друг, запознат със случая. Уиткоф не е съобщил плановете си за пътуване на Рубио и други служители на Държавния департамент, казаха тримата източници, което те са възприели като ход, който е позволил на Уиткоф да преговаря с Украйна по начин, който той е сметнал за подходящ. Според тримата източници, Рубио в крайна сметка стигна до Женева, като по този начин се увери, че Уиткоф няма да се срещне с украинските представители без него.

Още: Рубио: Не налагаме споразумение на когото и да било, решението зависи изцяло от Украйна и Русия (ВИДЕО)

Това не беше първият път, когато американски служители възприеха действията на Уиткоф като опит да заобиколи Рубио. Епизодът, за който не е съобщавано преди, беше поредният пример за дългогодишен разрив между двамата висши фигури в администрацията на Тръмп с коренно различни възгледи за това как да се сложи край на войната в Украйна и доколко САЩ трябва да се доверяват на обещанията на Русия.

„Изглежда сякаш пеят по различен начин“, каза Александър Вершбоу, бивш дипломат от кариерата, който е бил посланик в НАТО. „И ако нямате общо разбиране за проблемите и за вашия противник в преговорите, това не може да е добре“, добавя той.

Още: Путин да спре убийствата: Украйна предаде обща позиция със САЩ. Русия намекна, че и новият план за мир ще е под нейна диктовка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нетърпелив да постигне бърза сделка, както е наредено от Тръмп, Уиткоф настоява за предложения, които поставят върху Украйна отговорността да направи отстъпки, да се откаже от територия и да приеме рискове за бъдещата си сигурност. Рубио и някои други служители в администрацията подкрепят налагането на по-голям икономически и военен натиск върху Русия, за да принудят руския президент Владимир Путин да направи отстъпки и да осигури сигурно бъдеще за Украйна – гледна точка, споделяна от европейските съюзници на Америка.

Този разказ е базиран на интервюта с повече от дузина настоящи и бивши американски и европейски служители, които са говорили при условие за анонимност, за да опишат чувствителни събития. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот отхвърли твърдението, че Рубио и Уиткоф не са в хармония. „Няма разрив между двамата и никога не е имало“, каза Пигот в изявление. „Секретарят Рубио и специалният пратеник Уиткоф имат близки работни отношения и са лични приятели. И двамата са напълно единодушни относно целите на президента и всеки от тях изпълнява визията на президента Тръмп за това как да се сложи край на войната и да се постигне мир в пълно сътрудничество“, отбеляза той.

Още: Стана ясно кой ще води руската делегация на преговорите със САЩ и Украйна в Маями

Самият Рубио предложи подобна оценка на пресконференция в петък. „Никой не предприема независими действия“, каза той. „Всичко е силно координирано“, увери дължавният секретар. Той описа Уиткоф като „феноменална личност, много умна, много талантлива“, която „не получава заплащане, за да върши тази работа“.

„Уиткоф е подарък за руснаците“

Но някои настоящи и бивши американски служители имат опасения относно Уиткоф, които надхвърлят начина му на водене на преговори за прекратяване на войната. Според петима настоящи и бивши американски служители, той се възприема като човек с небрежен подход към сигурността, което поражда опасения, че може да използва несигурни комуникации, които биха могли да го направят уязвим за подслушване на разговорите му от чуждестранни агенти.

Уиткоф препрати въпросите от NBC News към Белия дом. „Специалният пратеник Уиткоф приема множество защитени обаждания през седмицата в координация със Съвета за национална сигурност и Белия дом“, каза говорителката Анна Кели. Телефонът, жилището и превозните му средства редовно се проверяват“ от дипломатическата охрана.

Още: След разговорите в Берлин със САЩ: Украйна видя напредък към мира и отхвърли данните на "анонимни източници" (ВИДЕО)

Как ще се развие разделението между Рубио и Виткоф, може да определи как ще завърши войната в Украйна и как Америка ще бъде възприемана от нейните съюзници и противници. 69-годишният Уиткоф, милиардер и магнат в областта на недвижимите имоти, наруши общоприетите правила в ролята си на свободен дипломат и посредник, като отлетя за Русия, за да се срещне с Путин и висши арабски фигури в Близкия изток със собствения си самолет.

Уиткоф вече има друг ключов играч на своя страна - влиятелният зет на Тръмп, Джаред Къшнър, който го придружи при неотдавнашното му пътуване до Москва. Въпреки че не заема официална правителствена позиция, Кушнер има тежест пред Тръмп и е изиграл значителна роля в сключването на споразумение за прекратяване на огъня в Газа между Израел и Хамас, според настоящи и бивши служители.

Още: WSJ: САЩ отново притискат Украйна за бърз мир, преговорите са се превърнали в борба

За Тръмп, Уиткоф е личен приятел и умел преговарящ с „страхотна личност“, който може да се справи с всеки спор. В изказване във вторник Тръмп похвали ролята му за осигуряване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. „Стив е страхотен в сключването на сделки“, каза той. Но за критиците в Конгреса и в Европа, както и за скептиците в администрацията, Уиткоф е аматьор в дипломатическата сфера, твърде склонен да приеме твърденията на Русия за чиста монета. „Той е подарък за руснаците“, каза служител на Конгреса.

Срещата с Макрон

Конкуриращите фракции и силовите игри са често срещани в президентските администрации. Но степента, до която държавният секретар оставя на заден план един дипломатически новак по едно от най-сложните и обезпокоителни външнополитически предизвикателства, пред които са изправени САЩ, е крайно необичайна и обезпокоителна, казват настоящи и бивши служители.

Един епизод във Франция е показателен. През април Рубио е трябвало да лети до Париж за преговори за Украйна. Но преди да замине, екипът му е научил, че Уиткоф е уредил среща на четири очи с френския президент Еманюел Макрон, според високопоставен служител от администрацията, американски служител и бивш френски служител.

Още: Преговорите за мир в Украйна в Маями завършиха: Тръмп със скрито послание към Путин

Рубио поискал да се присъедини към срещата, но френското външно министерство заявило, че Уиткоф трябва да одобри промяната. Това бил унизителен обрат на събитията за Рубио, чиито помощници се мъчили да се свържат със специалния пратеник известно време. В крайна сметка Рубио най-накрая успял да открие Уиткоф, който се съгласил да позволи на Рубио да се присъедини към него на срещата, според американския служител и висшия служител на администрацията. Рубио в крайна сметка се срещна лично с Макрон по време на пътуването, според публичния му график.

Още: Защо Путин е убеден, че съдбата е на негова страна