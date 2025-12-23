Самолет се разби край Анкара, на борда е бил висш либийски военен (ВИДЕО)

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено тази вечер след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер". Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая потвърди, че на борда на загубилия се самолет са били висши либийски военни. В машината е пътувал и началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50".

От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.

Подробности около случая съобщи вътрешният министър на Турция Йерликая. "Тази вечер в Анкара, в 20:10 ч. (19:10 българско време - бел. ред.), е излетял самолет от летище "Есенбога" към Триполи. Самолетът е бил с номер на опашката 9H-DFJ, тип "Фалкон-50". Връзката с него е загубена в 20:52 ч.", обясни Йерликая в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

От самолета е получено искане за аварийно кацане в близост до Хаймана. След това обаче не е осъществен отново контакт с него, добави министърът. Сред петимата пътници в самолета на борда е бил и началникът на генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ахмед Ал Хадад, наред с други либийски висши военни, отбеляза Йерликая.

Малко по-късно бе съобщено, че са открити останките на машината. "Останките на самолета, който излетя от летище "Есенбога" към Анкара бяха намерени от Жандармерията на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана", написа Йерликая в профила си във "Фейсбук". От страна на турските власти не се говори за оцелели.

Ройтерс предаде, че министър-председателят на Либия - Абдел Хамид Дбейба, е изразил скръбта си от кончината на началника на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Неговото присъствие на борда на самолета бе потвърдено от Йерликая.