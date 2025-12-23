ЦСКА стартира преговори с плеймейкър от Белгия, цената му е милион евро

Ръководството на ЦСКА е стартирало преговори с плеймейкър от Белгия, който е оценен на 1 милион евро. Става въпрос за 27-годишния бивш юношески национал на Франция – Юсеф Мазиз. Това разкриха колегите от „Блиц“. Както е известно, в последните седмици шефовете на „армейците“ работят усилено по зимната селекция, като вече привлякох първо ново попълнение в лицето на колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

Юсеф Мазиз е собственост на Льовен

Юсеф Мазиз в момента играе за елитния белгийски Льовен. До момента през сезона той е записал общо 19 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с два гола и две асистенции. Офанзивният полузащитник има договор с белгийския клуб до края на настоящата кампания, но в контракта има опция за неговото удължаване с още една година. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на Мазиз е точно 1 милион евро.

Кариерата на офанзивния полузащитник

Мазиз е юноша на Метц като в кариерата си е носил още екипите на Льо Ман, Авранше, както и белгийските Сераинг и Льовен. Той има и два мача за юношеския национален отбор на Франция до 16-годишна възраст. В тях обаче не може да се похвали с гол или асистенция. Очаква се в следващите дни да има по-голяма яснота дали Юсеф Мазиз ще облече екипа на ЦСКА.

