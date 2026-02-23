Късметче според зодията за тази седмица, 23 февруари – 01 март 2026

Овен

За да се възползвате максимално от късмета си през предстоящата седмица, ще ви е необходимо тихо място, където да получите насоки и да разберете мечтите си. Това е време да разберете по-добре своята цел и да се свържете отново с вътрешната си мъдрост. Трябва обаче да създадете спокойствие за себе си, вместо да вземате импулсивни решения. Най-добрите избори се правят от сърце.

Телец

Телец, трябва да избереш живота, който искаш. С Уран в квадратура с Марс, има избор или действие, което трябва да предприемете в професионалния си живот. Може да ви се струва като рисковано или дори невъзможно, но това е божествено изпитание. Вселената иска да види дали сте готови за всичко, за което някога сте мечтали.

Близнаци

Не бързайте с яснотата, Близнаци. Вие сте на дълбоко пътешествие от 2011 г. насам. Това беше време на голям успех, но също така и на огромни усилия и работа. Сега Сатурн и Нептун са се преместили в Овен, което означава, че когато Меркурий стане ретрограден в Риби в четвъртък, 26 февруари, най-накрая ще получите яснотата, от която се нуждаете.

Рак

Не се жертвайте за другите, Раци. Да бъдете толкова грижовни е дар, но не позволявайте това да бъде за сметка на вашите собствени мечти или успех. В понеделник, 23 февруари, Луната се подравнява с Марс във Водолей. Това ви позволява да се откажете от всяко саможертвено поведение и да заемете необходимото пространство, за да постигнете успеха и славата, които винаги са били предназначени за вас.

Лъв

В събота, 28 февруари, ретроградният Меркурий се съединява с Венера в Риби, което носи огромна възможност за промяна и трансформация в живота ти. Ретроградният Меркурий връща минали възможности или теми обратно в живота ви, докато Венера благославя всичко с изобилие и късмет. Не се страхувайте да кажете „да“ на нещо неочаквано или да отворите отново вратата към миналото си.

Дева

Приемете божествените смущения, Дева. Когато Марс във Водолей е в квадратура с Уран в Телец, трябва да приемете божествено разрушение в живота си. Това се усеща като прекъсване на рутината ви или на плановете, които сте направили за живота си. Всичко е въпрос на това обаче да се уверите, че когато Уран напусне Телец на 25 април, вие сте здраво вкоренени в живота, който е предназначен за вас.

Везни

Забавете темпото, Везни. Меркурий е ретрограден в Риби от 26 февруари до 20 март, така че отделете следващите няколко седмици, за да забавите темпото, да размислите и да оцените къде се намирате в момента. Това е период на повишена яснота и истина, които ви дават увереност да продължите напред. Вие не сте същият човек, който бяхте някога, и поради това вашите нужди са се променили.

Скорпион

Прегърнете креативността си, Скорпиони. Навлизате в невероятен период за творческа работа и лични мечти, тъй като Меркурий е ретрограден в Риби в четвъртък, 26 февруари. Тази енергия е свързана с това да живеете най-добрия си живот и да намерите вечната си любов. Трябва обаче да вярвате достатъчно в себе си, за да започнете.

Стрелец

Стрелец, култивирай живот, който те кара да се чувстваш добре. В петък, 27 февруари, Марс е в квадратура с Уран. Тази енергия ти помага да знаеш от какво се нуждаеш, за да се чувстваш по най-добрия начин и да подредиш живота си. Сега, когато Марс е в квадратура с Уран, от вас се очаква да говорите открито, без страх да кажете какво искате. Това е време да култивирате живот, който е в съответствие с това, в което сте се превърнали.

Козирог

Не бързайте, Козирог. Препоръчително е да предоговаряте или да приемате работа, за която сте кандидатствали преди, но не забравяйте да прочетете внимателно дребния шрифт. Отложете всичко ново до 20 март, когато Меркурий заема директна позиция. Отделете време и се уверете, че това, което правите, има цел.

Водолей

Позволете си да излъчвате истината, Водолей. Кажете какво мислите и си позволете да се ядосвате. Не е нужно да подслаждате всичко, което казвате, или винаги да бъдете мили. Бъдете себе си и отстоявайте това, което заслужавате, за да можете да привлечете повече късмет и възможности в живота си.

Риби

Божественото прозрение най-накрая пристига, Риби. Сега преживявате живот без объркване или препятствия за първи път от 2011 г. насам. Това се дължи на факта, че Сатурн и Нептун завършват уроците си в Риби и преминават в Овен. Безопасно е да се доверите на себе си. Виждате истината и знаете точно какво е предназначено за вас.

