БСК: По-добре скъпи избори, отколкото съмнения в честността им

Честни избори и бързо приемане на удължителен бюджет са основните очаквания на бизнеса към служебния кабинет. Това стана ясно от разговора в студиото на „Денят на живо“ по Nova News с председателя на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев. Той заяви, че очакванията не са завишени заради краткия мандат на правителството, но са ясни -„да свърши почтено своята работа по провеждането на честни избори“. Според него е важно бързо да бъде внесен нов удължителен закон за бюджета, тъй като действащият е до края на март, а страната се нуждае от финансова стабилност до съставяне на редовен кабинет.

По отношение на разходите за изборите, които могат да достигнат до 80 млн. лева, Митрев коментира, че сумата изглежда висока, но е оправдана. „Никой не е обещавал, че демокрацията е нещо евтино“, подчерта той. Според него средствата основно отиват за възнаграждения на хилядите ангажирани в изборния процес, а ключово остава те да бъдат „добре обучени, грамотни и най-важното - честни“, за да се преодолеят системните проблеми с натиск и купуване на гласове.

Темата за възнагражденията постави и въпроса за обещаното 5% увеличение в публичния сектор. Митрев беше категоричен, че след като повишението е заложено в закон, то трябва да бъде изпълнено.

„Възнагражденията в частния сектор се изработват. Колкото се изработят, толкова могат да бъдат дадени“, смята Митрев. По думите му, въпреки увеличението на минималната работна заплата и по-високите разходи за ток, компенсирането на служителите не бива да остава на последно място, а „трябва да бъде едно от първите неща“.