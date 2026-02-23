Спорт:

Иван Христанов смени директора на БАБХ с познато име

23 февруари 2026, 17:57 часа 296 прочитания 0 коментара
Служебният министър на земеделието Иван Христанов смени ръководителя на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Начело застава Ангел Мавровски, който ще замени Калина Милушева. Той вече е бил част от БАБХ, която контролира спазването на националните и европейските изисквания за контрол в областта на храните и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, торовете, фуражите, фитосанитарния контрол, граничния контрол на суровини и продукти от растителен и животински произход и др.

През 2022 г. Мавровски беше заместник-директор с ресор „Граничен контрол“ и отговаряше за контрола върху вноса и износа на храни и животински продукти в БАБХ. Тогава на власт беше кабинетът на Кирил Петков.

Снимка: Иван Христанов, БГНЕС

Кой е Ангел Мавровски?

Мавровски е ветеринарен лекар. Завършил е Тракийския университет. Професионалният му път преминава през частна практика и работа като търговски представител на ветеринарномедицински продукти. Членува в "Български ветеринарен съюз", част е от Управителния съвет на "Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни", както и в пчеларска организация в Плевен.

Днес Христанов представи и новия си политически кабинет с нови зам.-министри - Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов: Нулева толерантност към корупцията: Служебният министър на земеделието представи екипа си.

Димитър Радев
