Нов симфоничен оркестър представя трио "Пезанте" на 25 февруари

Нов симфоничен оркестър представя втория от серията концерти на трио "Пезанте": Тридесет и петия сезон 2025/2026 е под почетния патронаж на Н. П. Алехандро Зотнер Мейер, посланик на Република Аржентина. На 25 февруари, сряда, в Софийска градска художествена галерия от 19:30 ч. ще чуем Волфганг Амадеус Моцарт Кегелщат трио, ми-бемол мажор, K. 498, Филип Шарвенка Клавирно трио, оп.121 и Макс Брух Осем пиеси, оп. 83. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

Билети за концерта ще откриете онлайн в мрежата на Eventim.

Главна част от мисията на Нов симфоничен оркестър, която той следва неотменно повече от три десетилетия, е да дава път и поле за изява на млади, неутвърдени български музиканти, предоставяйки им професионална сцена за изява. Тази мисия оркестърът постига по свой собствен начин – като инспирира желания и активира креативност в своите бъдещи музиканти и български таланти. Дава им път, но и самочувствие сами да намерят пътя към изкуството – да не са част от мозайка, която някой друг реди.

За трио "Пезанте"

През 2021 година Тодор Георгиев (цигулка), Мина Георгиева (виола) и Филип Ставров (пиано) създават трио "Пезанте" (музикалният термин pesante на италиански език означава тежко, дълбоко). Тогава те са ученици в класа по камерна музика на г-жа Магдалена Далчева в Национално музикално училище "Любомир Пипков" - София. Само няколко месеца по-късно печелят първа и специална награда на конкурса за камерна музика в Боровец (2022 г.) и свирят в камерна зала "България" на концерт с Българска музика.

През 2023 година правят два концерт-рецитала в София и Пловдив. През 2024 г. стават лауреати на първа награда на 27-мия международен конкурс "Надежди, таланти, майстори" - Добрич. Същата година са част от майсторския клас на Максим Цеков и Джулиян Тревелиян и са избрани да участват в техен концерт в камерна зала "България". През 2025 г. печелят първа награда на Академичния конкурс за камерна музика, организиран от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", а през май месец изнасят концерт-рецитал в камерна зала "България", част от концертния сезон на Нов симфоничен оркестър. Понастоящем тримата са студенти в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в класа по камерна музика на проф. Огнян Константинов.