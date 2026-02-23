Надежда Нейнски: Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, които да спрат бъдеща руска агресия

Четири години след началото на руската военна агресия в Украйна е време да бъде сложен край на жестокостите чрез постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право. Украйна трябва да получи надеждни и устойчиви гаранции за сигурност, които да възпират бъдеща агресия на европейския континент. Това заяви българският външен министър Надежда Нейнски. Изявлението ѝ дойде по време на редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе днес в Брюксел, съобщиха от МВнР на своя официален сайт.

В началото на заседанието външните министри на държавите членки обсъдиха актуалната ситуация, свързана с руската военна агресия срещу Украйна. В навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната те отправиха единни послания в подкрепа на украинския народ и подчертаха значението на продължаващата подкрепа на Европейския съюз във всички области.

Дискусията започна с видеоконферентна връзка с участието на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха, който информира за спешните нужди на страната в енергийния сектор и за развитието на мирните усилия.

В изказването си министър Нейнски подчерта, че четири години след началото на руската военна агресия е време да бъде сложен край на жестокостите чрез постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право. Тя осъди продължаващите руски атаки срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна, особено през зимния период.

Българският външен министър изтъкна необходимостта Украйна да получи надеждни и устойчиви гаранции за сигурност, които да възпират бъдеща агресия на европейския континент. По думите ѝ приносът на ЕС следва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори и да гарантира, че украинските въоръжени сили ще останат силни, способни и добре оборудвани.

Ситуацията в Близкия изток

Съветът разгледа и развитието на обстановката в Близкия изток, която продължава да бъде напрегната. Основен фокус бе поставен върху ситуацията в Израел и Палестина, както и върху дейността на европейските мисии на място. Бяха обсъдени също Иран и Сирия, включително последните развития в североизточната част на страната.

Нейнски приветства началото на втората фаза на Мирния план за Газа и изрази очакване той да бъде изпълнен при пълно зачитане на международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Тя подчерта, че България подкрепя приноса на Европейския съюз за прилагането на плана чрез всички налични инструменти.

В рамките на обедната сесия европейските външни министри бяха информирани от върховния представител за Газа Николай Младенов относно актуалната ситуация в ивицата и напредъка по изпълнението на Мирния план.

Министър Нейнски изрази подкрепа за дейността на върховния представител и за стартирането на втората фаза от всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа, одобрен с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Тя подчерта необходимостта от пълното му прилагане, включително разоръжаването на „Хамас“, осигуряването на мащабна хуманитарна помощ и възстановяването на Газа.

