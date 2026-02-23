Войната в Украйна:

Надежда Нейнски: Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, които да спрат бъдеща руска агресия

23 февруари 2026, 18:26 часа 284 прочитания 0 коментара
Надежда Нейнски: Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, които да спрат бъдеща руска агресия

Четири години след началото на руската военна агресия в Украйна е време да бъде сложен край на жестокостите чрез постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право. Украйна трябва да получи надеждни и устойчиви гаранции за сигурност, които да възпират бъдеща агресия на европейския континент. Това заяви българският външен министър Надежда Нейнски. Изявлението ѝ дойде по време на редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе днес в Брюксел, съобщиха от МВнР на своя официален сайт.

В началото на заседанието външните министри на държавите членки обсъдиха актуалната ситуация, свързана с руската военна агресия срещу Украйна. В навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната те отправиха единни послания в подкрепа на украинския народ и подчертаха значението на продължаващата подкрепа на Европейския съюз във всички области.

Още: Марин Райков и Ради Найденов са назначени за заместник-министри в МВнР

Дискусията започна с видеоконферентна връзка с участието на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха, който информира за спешните нужди на страната в енергийния сектор и за развитието на мирните усилия.

В изказването си министър Нейнски подчерта, че четири години след началото на руската военна агресия е време да бъде сложен край на жестокостите чрез постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право. Тя осъди продължаващите руски атаки срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна, особено през зимния период.

Още: Георг Георгиев не предаде властта на новия външен министър Надежда Нейнски

Българският външен министър изтъкна необходимостта Украйна да получи надеждни и устойчиви гаранции за сигурност, които да възпират бъдеща агресия на европейския континент. По думите ѝ приносът на ЕС следва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори и да гарантира, че украинските въоръжени сили ще останат силни, способни и добре оборудвани.

Ситуацията в Близкия изток

Съветът разгледа и развитието на обстановката в Близкия изток, която продължава да бъде напрегната. Основен фокус бе поставен върху ситуацията в Израел и Палестина, както и върху дейността на европейските мисии на място. Бяха обсъдени също Иран и Сирия, включително последните развития в североизточната част на страната.

Нейнски приветства началото на втората фаза на Мирния план за Газа и изрази очакване той да бъде изпълнен при пълно зачитане на международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Тя подчерта, че България подкрепя приноса на Европейския съюз за прилагането на плана чрез всички налични инструменти.

Още: Коя е Надежда Нейнски - предложението на Андрей Гюров за министър на външните работи?

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В рамките на обедната сесия европейските външни министри бяха информирани от върховния представител за Газа Николай Младенов относно актуалната ситуация в ивицата и напредъка по изпълнението на Мирния план.

Министър Нейнски изрази подкрепа за дейността на върховния представител и за  стартирането на втората фаза от всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа, одобрен с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Тя подчерта необходимостта от пълното му прилагане, включително разоръжаването на „Хамас“, осигуряването на мащабна хуманитарна помощ и възстановяването на Газа.

Още: "Правният статут е неясен": Надежда Нейнски за Съвета за мир

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ООН Надежда Нейнски война Украйна война Израел
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес