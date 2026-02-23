"Левски даде кандидатура за титлата, трудно ще изпусне питомното. Селекцията на "сините" е много добре подбрана"

Късметът се усмихна на Левски с глупавия червен картон на Адама Траоре от ЦСКА 1948, а съдбата очевидно иска "сините" да станат шампиони. Това коментираха спортните журналисти Николай Илиев, Янко Станчев и Стефан Йорданов в новия епизод на "Точно попадение". С победата в Бистрица Левски даде кандидатура за титлата, като изглежда трудно да изпуснат питомното от тази позиция, особено след много добре подбраната селекция.

Левски игра силно срещу ЦСКА 1948, но имаше и намигване от съдбата

"Важен успех за Левски, но до голяма степен червеният картон реши всичко. Късметът се усмихна на "сините", доста глупав червен картон. Отлична структура на атаките на Левски по двата фланга. Евертон Бала също направи страхотен мач. Смятам обаче, че при 11 на 11 развоят може би нямаше да бъде 3:1, а равенство или пък минимална победа за Левски - само можем да гадаем", заяви Янко Станчев.

"Това вече не е поход, а кандидатура за титлата"

"Това на Левски вече не е поход, а кандидатура за титлата отвсякъде. Ти (водещият Стефан Йорданов - б.р.) се пошегува, че вече не могат да изпуснат питомното. Със сигурност новото попълнение ще помогне на Левски. И се видя, че в Левски подбират много внимателно новите си попълнения. И това, че Око-Флекс и Переа започнаха да вкарват веднага, показа, че селекцията е наистина много добре подбрана", добави неговият колега Николай Илиев.

Трансферът на Стипе Вуликич поне на хартия е изключително добър за Левски

Водещият Стефан Йорданов също похвали Левски за третото им ново попълнение. "Трансферът на Стипе Вуликич наистина е много добър за "сините" по няколко причини. Той играе с ляв крак - много трудно се намира централен защитник, който да играе с ляв крак, това дава повече възможности и на Хулио Веласкес при организирането на атаки, пък и в защита."

"Освен това е висок, още е млад, продукт на хърватската школа - не случайно Хърватия е толкова успешна в последните години. Така че той е изграден като качествен футболист, а и познава балканския манталитет. Самият Веласкес също го похвали за неговите чисто човешки качества", добави още той.

