Чака ни масово предаване в плен: Лукашенко е напрегнат от доклад

На беларуския президент Александър Лукашенко са били представени резултатите от спешна проверка на бойната готовност на беларуската армия. Резултатите от доклада са били силно обезпокоителни. След като е направен прогнозен модел на ситуация, при която беларуската армия бъде изправена пред нахлуване на каквито и да било войски - било то на Русия, на Украйна или на ЕС, анализът е показал, че беларусите нямат никаква мотивация да се бият и масово ще се предават. За това пише беларуският телеграм канал "Беларуско разузнаване".

Ситуацията е била моделирана с помощта на изкуствен интелект и е анализирана от военни, психолози и оперативни експерти. Оказва се, че основната заплаха за бойната готовност на беларуската армия е липсата на мотивация.

При това такава е нагласата не само сред свикваните наборници, но и сред професионалните войници. Каналът пише, че подобна е била ситуацията през юни-октомври 1941 г., когато милиони съветски войници доброволно се предават или масово дезертират.

Днес ситуацията е аналогична, пише каналът. Днешните беларуси не смятат съседите си поляци, литовци, украинци и руснаци за врагове и не виждат в тях екзистенциална заплаха. Следователно те не са готови да дадат живота си за защита на държавата.

По-скоро те се чувстват като "роби" на системата на принуда, изградена през годините на управлението на Лукашенко, затова са готови за всякакъв вид промяна, обобщава каналът.

