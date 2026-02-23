Истинската стойност не се измерва в средства, а в усещането, че имаш подкрепа зад гърба си

През 2025 г. Viva Help отбелязва 10 години от своето създаване – десетилетие, в което дарителството във Vivacom се превръща в реална подкрепа от колеги за колеги и техните деца в трудни моменти, свързани със здравето.

Създадена през 2015 г., Viva Help е вътрешна дарителска програма на компанията, в която служителите участват напълно доброволно, като сами определят размера на месечното си дарение, удържано от трудовото им възнаграждение. Събраните средства от т. нар. дарителство по ведомост се използват за финансова помощ при сериозни проблеми, свързани със здравето. За да бъдат гарантирани прозрачност, ясно управление и устойчивост на инициативата, програмата се реализира в партньорство с фондация BCause.

Разговаряме с Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause, която разказва повече за партньорството с Vivacom, значението на доверието в дарителските модели и ролята на устойчивите корпоративни каузи.

Фондация BCause е партньор на Vivacom още от създаването на Viva Help. Днес, когато програмата навършва 10 години, нейната устойчивост се дължи не само на финансовите дарения, а на доверието, което е изградено между колеги, дарители и получатели на помощ. „Viva Help обединява служителите в името на обща кауза - здравето на хората, които споделят не само едно работно място, но и общи ценности“, казва Елица Баракова, директор на фондацията.

С опит от близо 30 години в управлението на дарителски фондове, екипът на BCause не просто администрира документите - той съдейства, ориентира, съветва. „Ние сме тук да прегледаме документите, но и да окуражим тези, които търсят помощ. Често помагаме на хората да се ориентират по-добре в системата, да намерят пътя към най-добрата възможна медицинска грижа.“

За всеки случай фондацията изготвя експертно становище, но и емоционална подкрепа: “Колегите ви са зад гърба ви, съсредоточете се, за да оздравеете, мислете позитивно. Ако проблемът е финансов, вече нямате проблем“ - Елица Баракова често така окуражава търсещи подкрепа.

Окончателното решение се взима от Комисия, в която влизат представители на дирекция Човешки ресурси, Финанси, Правна и Корпоративни комуникации. В определени случаи се включват и представители от дирекцията, в която работи кандидатстващият, както и специалисти в областта на конкретното заболяване. Това гарантира висока експертиза, отговорност и прозрачност.

Когато говори за хората зад Viva Help, Елица е категорична – програмата е жива благодарение на всички онези колеги, които решават да дарят и на онези, които се връщат като дарители след като вече са получили помощ. „Това са най-силните ни моменти - когато видим, че хората не просто са оздравели, а се връщат с желание да помогнат на друг.“

Viva Help се развива с времето, но остава вярна на своята същност - да бъде устойчива подкрепа. „За да бъде успешна една програма, тя трябва да се адаптира, да слуша участниците си, да бъде мислена в перспектива. Само така дарителството може да стане част от културата на една организация.“

Събраните до момента над 1,6 милиона лева, подкрепените десетки служители на компанията и техните деца говорят сами за себе си. Но истинската стойност на Viva Help е в усещането, че дори в най-трудния момент не си сам. Зад теб стои общност, която ще протегне ръка.