Луд късмет връхлита тези 4 зодии след 21 декември 2025

Късметът и доброто състояние ще сполетят четири зодиакални знака по време на сезона на Козирога, който започва на 21 декември 2025 г. и продължава до 19 януари 2026 г. Тези астрологични знаци ще претърпят много трансформации, които са крайно необходими след трудния ретрограден Марс в Рак в началото на 2025 г., от който тези знаци все още се възстановяват. Сега им е по-лесно да поправят връзките си, тъй като Юпитер в Рак ще донесе изцеление на това, което Марс може би е разрушил.

Сезонът на Козирог помага на тези астрологични знаци да изградят основите си, да възстановят връзките си с другите и отново да повярват в мечтите си. Венера навлиза в Козирог на 24 декември , което е знак за нови любовни истории за необвързаните хора. Тези, които са във връзки, също се възползват от солидната енергия на Сатурн, която е идеална за нови глави и начала точно навреме за Новата година, особено с влизането на Меркурий в Козирог на 1 януари.

Пълнолунието в Рак на 3 януари затваря цикъл, тъй като започва нов цикъл на зрялост и разбиране. Юпитер в този знак само прави този транзит по-смислен. Новолунието на 18 януари напомня на тези астрологични знаци, че те са майсторите в новото начало и макар понякога да им е по-трудно да завършат нещата, наличието на толкова много планети в Козирог в началото на годината ги държи на правилния път и готови за вълната от късмет и щастие, които този сезон на Козирог носи.

1. Козирог

Козирог, късметът и доброто настроение идват, когато Слънцето влезе във вашия знак на 21 декември, а Венера го последва на 24-ти. Венера, съпътстваща Слънцето, ви насърчава да се грижите по-добре за себе си. Финансовата стабилност е нащрек и имате някои добри идеи, които да ви държат под контрол. Това е време да станете свидетели на красотата си, както вътрешна, така и външна. Когато срещате нови хора, те се чувстват комфортно около вас, тъй като сте по-състрадателни и разбиращи.

Марс е във вашия знак до 23 януари , като ще стимулира работната ви етика и ще ви води към величие. Докато нивата ви на енергия са високи, не се притеснявайте, когато се чувствате претоварени. Защитата на вашите граници е важна, докато Марс е в Козирог. Въпреки това, Венера и Марс улесняват укрепването на връзката ви със себе си.

На 1-ви Меркурий също навлиза във вашия знак, което улеснява справянето с трудни теми, защото можете да се справите с тях и да се изправите пред тях. През цялото начало на януари сте в режим на решаване на проблеми.

Когато пълнолунието в Рак освети сектора ви за взаимоотношения на 3 януари, помислете за значимите взаимоотношения, които са ви помогнали да се трансформирате през последните шест месеца. Новолунието във вашия знак на 18 януари ви помага да изследвате потенциални нови начала с много повече гордост от вашите способности.

2. Овен

Овен, през този сезон на Козирог, виждате как вашите цели и мечти ще оставят отпечатък върху света. Късметът и доброто състояние ще ви сполетят, когато възвърнете искрата си, защото енергията на Кардинал ви връща към състезателното поле, в което ви е приятно да бъдете. Когато Слънцето влезе в Козирог на 21-ви, е много по-лесно да спрете да отлагате, тъй като Марс вече е тук, засилвайки амбицията ви и показвайки ви как се прави това.

Венера навлиза в тази част от вашата карта на 24-ти, носейки повече съюзи и нови приятелства през следващите няколко седмици. Да бъдеш лидер става по-лесно с множество планети в Козирог, които те тласкат към успех. С Меркурий също в тази част от вашата карта, започвайки от Нова година, ще получиш инструментите, необходими за по-ефективна комуникация и за да изразиш мнението си. Това може да ти помогне да откриеш и дипломатическата си енергия. Меркурий в Козирог структурира идеите ти и ти помага да създадеш практичен план, ако имаш солидна цел пред себе си.

Когато на 3 януари пълнолунието в Рак премести фокуса към дома и семейството, вечеря или гледане на филм с любими хора ще ви презаредят. Сезонът завършва с новолуние в Козирог, което отново ви показва какво да приоритизирате, отговорностите, върху които трябва да се съсредоточите, и какви нови цели може да имате на ум, които искате да постигнете през следващите шест месеца.

3. Рак

Сезонът на Козирог се усеща като обновление, Рак, тъй като сега имаме Марс в този знак, който енергизира колектива. Тъй като по-голямата част от тази енергия е концентрирана в дома на вашите взаимоотношения, късметът и щастието идват от романтиката и укрепването на връзките, които имате с другите.

Със Слънце в Козирог и Венера на 24-ти, това е подходящ момент да се замислим за края на един цикъл. В началото на 2025 г. Марс беше ретрограден във вашия знак, а сега завършваме годината с Марс в екзалтация , което символизира пълен обрат на съдбата (в добрия смисъл). След влизането на Меркурий в Козирог на 1 януари, добрата работа с другите ви помага да спечелите солидни съюзници, повишавайки статуса ви в професионалния или академичния сектор. Въпреки че Марс може да донесе конфликт, ще знаете как да се справите с тази енергия, тъй като сте преживели обратното по-рано тази година. Насочването на енергията ви към спорт, хобита или медитация ще бъде полезно

Пълнолунието във вашия знак на 3 януари може да изпита вашата зрялост и ще имате много възможности да приложите всичко, което сте научили от началото на годината. Засега сезонът на Козирога трансформира и издига всички аспекти от живота ви, а Новолунието на 18-ти носи оптимизъм и надежда в текущия разговор. През 2026 г. имате силата, инструментите и увереността да превърнете мечтите си в реалност.

4. Везни

Слънцето в най-ниската точка на вашата карта, Везни, късметът и благоденствието идват чрез семейството и дома. В началото на 2025 г. може да сте дали приоритет на работата и професионалните си амбиции, но нещата ще се променят сега, когато Марс е на или близо до вашия IC .

Сезонът на Козирог тества динамиката, която имате у дома, тъй като Марс в Козирог не само ви е накарал да се фокусирате върху настоящето, но може да ви накара да изровите информация от миналото. Може да смятате щетите, причинени от ретроградния Марс във вашия знак по-рано през годината, за по-състрадателни и разбиращи, когато общувате с другите, защото имате повече опит в дипломатичността. Венера предлага възможности за помирения. Когато Меркурий влезе в Козирог на Нова година, е по-лесно да говорите истината си от практическа гледна точка.

Новолунието в Козирог на 18-ти улеснява справянето с конфликти, тъй като Венера продължава да дава насоки и подкрепа. Венера тук ви показва и стойността на интелигентните инвестиции, спестявания и планиране, защото е в земен знак. По време на пълнолунието в Рак на 3-ти, прочетете или вземете безплатен курс, тъй като вашите професионални и академични амбиции отново са на преден план.