Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 9-15 февруари 2026 г.

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 9 до 15 февруари 2026 г. ви кани да инвестирате в себе си и в живота, който е предназначен за вас.

В петък, 13 февруари, Сатурн преминава в Овен, започвайки съвсем нов етап от живота ви. Има обещание за дълготраен късмет, ако се посветите на това, което ви зове. Сатурн е планетата на божественото време, кармичните уроци и всеотдайността. Макар че Сатурн може да изпита мечтите ви, той също така възнаграждава постоянството. Не става въпрос само за избор на съдбата ви, а за съвместното ѝ създаване с Вселената.

Съсредоточете се върху аспектите от реалния живот, които трябва да подредите, създайте план за мечтите си и не се отказвайте при първия признак на забавяне или неуспех. Сатурн в Овен ви изправя лице в лице с нова времева линия и тя ще ви преведе през останалата част от живота ви.

Още: Пролетен коридор на затъмненията - как да се справим

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: неделя, 15 февруари

Овен, слушайте интуицията си . В неделя, 15 февруари, Луната е в съвпад с Плутон във Водолей. Този транзит носи мощна възможност за пробуждане, която има потенциала да трансформира целия ви живот. Не става въпрос само за нови хора или възможности, които влизат във вашата орбита. Вие възприемате съвсем различен начин за постигане на целите и амбициите си.

Луната и Плутон помагат да извадите вътрешна истина на повърхността чрез собствената си интуиция или чрез външно влияние. Уверете се, че си позволявате да се трансформирате с тази енергия. Нормално е да промените мнението си, особено ако е към по-добро.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: неделя, 15 февруари

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 6 февруари 2026 г. Промяна в парадимата

Следвайте целта си, Телец. Не е предназначено да поемете по директен път към успеха, а да изследвате какво означава да живеете и работите в рамките на вашата цел. Тъй като Луната се подравнява с Плутон във Водолей в неделя, 15 февруари, ще получите интуитивно послание за това, което трябва да постигнете в този живот.

Енергията на Водолея е бунтарска и свободна, така че това, което пристига, може да не е част от първоначалните ви планове. Това обаче не означава, че трябва да го пренебрегвате. Склонни сте да намирате успех във всичко, което правите, но също така заслужавате да откриете своята цел . Нека тази енергия събуди по-голям смисъл в живота ви, за да можете да изпитате успех на душевно ниво.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: вторник, 10 февруари

Пригответе се да приемате, Близнаци. Навлизате в важна седмица в кариерата си, така че бъдете възприемчиви към това, което идва. От 2023 г. насам Сатурн се движи през вашия дом на кариерата. Това ви е накарало да се замислите върху вашата цел. Също така ви е насочило да инвестирате много работа в постигането на успех.

Още: Таро хороскоп за 6 февруари

Сега, докато Сатурн се готви да напусне водите на Риби на 13 февруари, Венера навлиза в този зодиакален знак във вторник, 10 февруари. Венера в Риби е свързана с изобилие, което се усилва от излизането на Сатурн.

Работили сте достатъчно дълго и сега е време да изпитате наградите, за които сте мечтали. Тази енергия ще се засилва през следващия месец, така че помнете какво заслужавате и се възползвайте от възможността за божествена намеса, когато тя пристигне.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: петък, 13 февруари

Това е само началото, Раци. В петък, 13 февруари, Сатурн преминава в Овен, започвайки нова ера в професионалния ви живот. Сатурн остава в Овен до април 2028 г., създавайки двугодишен период, в който да се посветите на професионалния си успех и цели.

Още: Хороскоп за утре, 6 февруари 2026: Облекчение за Раците, успех за Стрелците

Енергията на Овен влияе върху кариерата, признанието и репутацията ви. Със Сатурн тук, вие правите промяна в кариерата , прегръщате нова бизнес възможност или решавате да се явите с по-голяма увереност. Всички тези теми са възможни със Сатурн в Овен, но е важно да бъдете търпеливи.

Сатурн носи невероятни награди, но може да отнеме време. Уверете се, че не очаквате мигновени резултати. Бавно и стабилно е вашата мантра за следващите няколко години, докато работите за изграждането на печелившо и щастливо бъдеще.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg