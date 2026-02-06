Оставката на Румен Радев:

Прасе на дрон остави без ток село в Китай (ВИДЕО)

Фермер в югозападен Китай използвал дрон, за да превози прасетата си от планинското село, в което живее, до кланица извън района, но още с първото прасе се случил инцидент и въжето на дрона се оплело в електропровод. В резултат на това селото му останало без ток в продължение на 10 часа, се разказва в репортаж на вестник The Cover.

Бедствието се случило в окръг Тунцзян, провинция Съчуан.

Фермерът обяснил грешката си с това, че по това време все още било тъмно и видимостта била лоша.

"Изпратихме 12 работници да ремонтират линията. Разходите за ремонт са около 10 000 юана (1400 долара)", е пояснила служителка на местната електроснабдителна компания.

 

Елена Страхилова
