Експерт: Промените в Изборния кодекс дни преди вота безспорно е ограничаване на права

„Ограничаването на секциите в страните извън Европейския съюз, което ще засегне основно гласуващите в Турция, а след това и във Великобритания и САЩ, най-вече ще доведе до опашки и струпвания в изборния ден“. Това коментира в „Интервюто на деня“ по bTV Цветелина Пенева, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Тя напомни ситуацията от 2021 година, особено в Лондон.

„Имаше опашки от изнервени български избиратели, които бяха пътували с часове, редяха се на опашка с часове, а някои дори не успяха да упражнят правото си на глас, защото изборният ден приключи. Това безспорно е ограничаване на права“, подчерта тя.

По думите ѝ, ако е имало проблеми с гласуването в Турция, те е можело да бъдат решени с по-целенасочени мерки. „В правна комисия на второ четене имаше достатъчно разумни предложения, които, ако бяха приети, нямаше да се наложи да се ограничават и гласуващите в другите страни извън Европейския съюз“, каза Пенева.

Мотивите на вносителите на промените от „Възраждане“ са свързани с твърдения за контролиран вот и гласуване „под строй“, както и с аргумента, че в Турция гласуват граждани, които не владеят български език. „Беше предложено декларацията, която всеки избирател извън страната попълва, да бъде саморъчно попълнена от него пред секционната комисия. До момента практиката беше на входа на секциите да има организирани лица, които попълваха декларациите вместо избирателите“, обясни тя.

По думите ѝ, ако това предложение беше прието, исканията да не се допускат до гласуване лица, които не владеят български език, щяха да бъдат адресирани. „За съжаление, това беше отхвърлено“, добави Пенева.

Тя припомни и промяна от 2022 година, според която във всяка секция извън страната задължително присъства представител на Министерството на външните работи. „Тоест държавата има право да контролира какво се случва в секциите извън България, така че правилата да се спазват“, посочи тя.

Според Пенева най-сериозните последици от последните промени ще се усетят във Великобритания и САЩ. „Най-голямото ограничаване на правото им да участват в изборите ще бъде именно в тези две страни, които не са част от Европейския съюз“, каза тя.

Ще има ли избирателен район "Чужбина"?

Темата за избирателен район „Чужбина“ отново е била отложена, въпреки че по закон такъв трябваше да бъде създаден до 1 януари 2025 г. „Не се намери политическа воля да се обособят мандати за нашите избиратели в чужбина“, заяви Пенева и обясни защо това не се случва: „Защото трябва да се намалят мандати от други избирателни райони в страната и никой не пое тази политическа отговорност.“

В разговора беше засегната и темата за изборните нарушения. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова по-рано е заявила, че подадени сигнали до прокуратурата не се разглеждат. „След като председателят на ЦИК публично призна, че прокуратурата отказва да разглежда сигнали за изборни нарушения, това е симптом за сериозни проблеми в съдебната ни система“, коментира Пенева.

„Чухме и че машините за гласуване са достатъчно надеждни и можем да се доверим на резултатите, които показват. Вместо да се върне функционалността им, за да се гарантира надеждно броене, се ограничиха правата на гражданите“, заяви тя.

В края на разговора Пенева изрази надежда за президентско вето върху промените. „Силно се надявам президентът да погледне сериозно на ограничаването на това демократично право на нашите сънародници, които живеят в страни извън Европейския съюз, и да върне за преразглеждане поправките в Изборния кодекс“, каза тя.