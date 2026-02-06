Таро хороскоп за 7 февруари

Научете какво ви очаква този петък, 5 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Седем мечове, обърната

Седемте меча, обърнати, са за самочестността. На 7 февруари се запитайте как сте били нечестни със себе си.

Още: Пролетен коридор на затъмненията - как да се справим

Ако сте се престрували на нещо, което не сте, или сте се опитвали да поддържате фасада, за да избегнете драма, важно е да си го признаете, за да можете да се промените.

Честността е най-добрата политика, Овни. Когато си честен, живееш автентично и можеш да създадеш света, който се надяваш да изградиш.

Таро карта за събота за Телец: Пет мечове, обърната

Ти трябва да си този, който ще го направи. Телец, Петицата мечове, обърната, картата таро е за това да се отдръпнеш от неща, които не са предназначени за теб. Днес от теб зависи да започнеш това, което знаеш, че е неизбежно.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 6 февруари 2026 г. Промяна в парадимата

На 7 февруари може да предпочетете някой друг да направи раздялата, за да боли по-малко за другите. Но приключването е идеално, когато е инициирано, тъй като ясно съобщава вашето намерение за бъдещето.

Таро карта за събота за Близнаци: Тройка чаши

Близнаци, Тройка чаши е свързана с емоционална подкрепа. Да получите това, от което се нуждаете, от другите не е лесно. Понякога трябва да го поискате.

Днешната карта таро ви насърчава да потърсите помощ в социалния си кръг, когато имате нужда от нея. Няма да я получите по друг начин. Любовта и грижата, които желаете, са само на една молба разстояние.

Още: Таро хороскоп за 6 февруари

Таро карта за събота за Рак: Пет пентакли, обърната

Промяната на мнението ви е работа, Рак. Днешната карта таро, Петицата пентакли, обърната, е за начина на мислене. Ако не ви харесва как се чувствате, запитайте се какво мислите. Вашите мисли определят емоционалната ви енергия на 7 февруари.

Днес ще стигнете до момент, в който промяната е неизбежна. Четете позитивни материали и слушайте висококачествена музика. Пренасочете негативните мисли към по-висше прозрение.

Таро карта за събота за Лъв: Императрицата, обърната

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 5 февруари 2026 г. Нова светлина

Лъв, трябва да решиш какво искаш да преживееш в живота. Императрицата, обърната наобратно, говори за съзависимо поведение, което може да ти се свикне.

Важно е да стоите здраво на собствените си крака днес, особено когато сте изкушени да се облегнете на някого, който исторически ви е разочаровал. На 7 февруари не пренебрегвайте емоциите си, тъй като те действат като пътеводител към истината. Когато усетите, че нещо не трябва да бъде такова, каквото е, направете обратното.

Таро карта за събота за Дева: Кулата

На 7 февруари вашата дневна карта таро е Кулата, която е за страстта, но когато е приложена неправилно. Възможно е в момента да има проблем във вашата система, който причинява финансови загуби или загуба на време. Можете да преразгледате системата или да я премахнете напълно.

Още: Февруари 2026: Голям обрат и ново начало за 4 зодии

Днес от вас се иска да оцените как се правят нещата и да решите какво трябва да направите по-нататък. Лошото вземане на решения в началото на деня може да се превърне в мъдрост, когато той свърши.

Таро карта за събота за Везни: Отшелникът, обърнат

Везни, днес сте приключили с нежната и любяща грижа за хората, с които обикновено сте близки.

Отшелникът, обърнат наопаки, е за отдръпване от живота, социалните кръгове и всичко, което ви държи свързани със света около вас. Но на 7 февруари тази ера от живота приключва. Време е да се свържете с приятели или семейство и да се свържете отново.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 4 февруари 2026 г. Стъпка към свободата

Таро карта за събота за Скорпион: Сила, обърната

Най-добрият начин да се справите с проблем е да го адресирате директно. На 7 февруари Силата, обърната, е свързана с това да се изправите пред страховете си и да решите, че няма да им позволите да ви надделеят.

Първоначално, Скорпион, ще искате всички отговори, но е добре, ако не искате. Пътуването е това, което има значение, с искреност и състрадание към себе си.

Таро карта за събота за Стрелец: Две мечове

Просто го направи. Двойката на мечовете е свързана с вземането на трудно решение. На 7 февруари ще стоите на кръстопът, където трябва да направите избор.

Част от вземането на решения не е свързано с това да знаеш перфектния избор в момента, а с това да имаш достатъчно доверие в себе си, за да се изправиш пред последствията. Не е нужно да знаеш какво ще бъде перфектно, а само това, което смяташ за най-добро с настоящите си знания. Това е всичко, което можеш да поискаш, Саг.

Таро карта за събота за Козирог: Деветка мечове

Козирог, назовете с какво се борите психически. Деветката мечове показва, че може би се борите с негативни мисловни цикли, тревожност, срам или някакви трудности.

Бъдете със себе си на 7 февруари. Докато сте в това положение, бъдете състрадателни към себе си и гледайте на нещата по-обективно. Вместо обвинения или срам, любовта е ключът в момента.

Таро карта за събота за Водолей: Асо на пентаклите

Светът е твоята стрида, Водолей. Асът на пентаклите е карта на плодородието и новото начало, особено по отношение на финансовото богатство.

Не е нужно да чакате нищо друго на 7 февруари. Направете каквото можете, за да изградите стабилност. Не е нужно да е нещо лудо, просто осезаемо

Таро карта за събота за Риби: Седем чаши, обърната

Седемте чаши, обърнати, означават, че вече не виждате ситуациите през розови очила и получавате яснота относно определени аспекти от живота си.

На 7 февруари ставате искрени със себе си. Може би е имало илюзия, объркване или надежда, че нещо е различно.